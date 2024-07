Nogometaši Dinama odigrali su prvu od dvije dogovorene pripremne utakmice protiv Šahtara. Plavi su na Hitrec-Kacianu slavili 1-0 golom Bakovića u 66. minuti.

Bila je to zapravo najava utakmice koja će se u subotu odigrati na Maksimiru u najjačim sastavima i pred publikom, a ova je poslužila obojici trenera da daju priliku igračima iz drugog plana.

Trener Plavih, Sergej Jakirović bio je na kraju zadovoljan onime što su odabrani igrači prikazali.

"Dojmovi su dobri jer smo igrali protiv jako dobre momčadi. Igrači Šahtara su fluidni na lopti, teško ih je čuvati. Mi smo morali malo improvizirati, ali to stavljam pod navodnike. Jer ovi dečki koji su danas igrali pokazali su svoj potencijal i sjajno pokazali kako dobro radi naša nogometna škola. Stvarno su se prezentirali na najbolji mogući način. Zadovoljni smo s pobjedom, a iako smo na trenutke malo i patili, uspjeli smo stići do pobjede", rekao je Jakirović pa dodao:

"Ovim klincima samo treba pokazati put da se može doći do seniora. Ja s time nemam problema. Naravno da ništa neće ići preko noći. Bit će tu uspona i padova, ali bitno je da oni vide da mogu do seniora. U subotu će ovi koji su danas izašli dvadesetak minuta prije kraja biti na klupi, to je plan."

Dinamo je u petak i službeno prodao Frana Brodića za milijun i pol eura u mađarski Ujpest.

"Bila je jako dobra ponuda, za klub i za sve. Ima 27 godina, treba gledati sebe, u novom klubu će biti prva opcija. Što ne znači da ga mi ne bismo koristili da je ostao. Želim mu puno sreće i zdravlja", zaključio je Jakirović dodavši kako nema novosti oko pojačanja u Dinamu:

"Nisam sportskog direktora ni vidio dva dana, tako da očito nema novosti."