Jakirović: 'Ovo je najveća utakmica moje karijere, dao bih sve da ostvarimo Ligu prvaka'

Dinamo će u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu prvaka igrati protiv Qarabaga od 21 sat u utorak.

Dan ranije na konferenciji za medije Sergej Jakirović i Sandro Kulenović najavili su dvoboj s Qarabagom.

"Igramo s ozbiljnom momčadi, koja je dugo na okupu, otišao im je samo vratar. Držali su Leverkusen na konopcima, poslali su poruku, dali sedam golova Ludogorecu. Imaju automatizme, uigrani su, imaju nekoliko odličnih pojedinaca. Morat ćemo biti koncentirani da zaustavimo njijove vrlione i iskoristimo mane, koje smo vidjeli da imaju.", rekao je Jakirović i nastavio:

"Prema naprijed imaju baš dobre igrače, imaju i svog Mišića na sredini, od njih četiri prijeti najveća opasnost. Je li obrana najlošiji dio momčadi? Vidjet ćemo. Imaju mana, nećemo ih otkrivati."

Momčad je gotovo kompletna, kakva je situacija s Ademijem?

"Svi su dobro osim Ademija, koji je još rovit pa ćemo vidjeti na zadnjem treningu i na dan utakmice može li igrati."

Je li dolazak na pressicu znak da će Kule igrati u prvih 11, da će krenuti Dinamo s dva napadača?

"Kule je tu sa mnom, voli biti u mom društvu. Nismo još odlučili s kojim ćemo sustavom igrati."

O dvomeču.

"Volio bih da se odluči u Zagrebu, ali svjestan sam da je ovo prva utakmica i da nas čeka zahtjevan uzvrat. Nema tu slabih protivnika, oni su pokazali da su organizirana i dobra momčad. Želja svih nas je pobjeda u Maksimiru, ali ne znam kolika bi bila dovoljna da uzvrat bude formalnost. Imali smo i prošle sezone velikih pobjeda pa nije bilo dovoljno. I ova momčad nema veze s Azerbajdžanom, oni samo dolaze otamo, imaju puno stranih igrača, jako su dobro uigrani. Čeka nas zahtjevna utakmica, ali prvi cilj je otići tamo s prednošću."

Dinamo opet zabija u nadoknadi. Baš tako je Qarabag lani pao od Leverkusena.

"Da, i Leverkusen je zabio u nadoknadi. Treba igrati do kraja, više od 90 minuta. Znali smo i primati golove prošle sezone, ali to je pobjednički mentalitet, Dinamo to ima. Bitno je što radi moja momčad, vidjet ćemo što će utakmica donijeti."

Je li ovo, s obzirom na ulog, najveća utakmica njegove dosadašnje karijere?

"Ovo je najveća utakmica, dao bih sve da ostvarimo Ligu prvaka, to je maksimum u klupskom nogometu.Imali smo prošle sezone teških trenutaka, ali nismo nijednom klonuli duhom, vjerovali smo u sebe i uspjeli smo na kraju sve osvojiti."

Petar Sučić dobio je poziv u reprezentaciju, je li on nasljednik Marcela Brozovića?

"Došao je u fokus nakon sjajne sezone. Normalno je da on je taj koji će pokušati nadomjestiti Brozovića, iako to nije lako. On će još rasti, skroman, karakteran dečko, koji je sve napravio svojim radom. Zato je i došao tu gdje jest."