Dinamu u utorak sudi čovjek odgovoran za nered na Olimpijskim igrama

U utorak u 21 sati, Dinamo će na Maksimiru odigrati prvi susret play-offa Lige prvaka protiv Qarabağa, a suđenje će predvoditi Šveđanin Glenn Nyberg, kojeg Plavi već dobro poznaju. Nyberg je prethodno sudio Dinamu u kvalifikacijama za Ligu prvaka 2021. godine, u utakmici drugog pretkola na Cipru gdje je Dinamo pobijedio Omoniju s minimalnih 1-0. Također je sudio i utakmicu Europa lige iste godine, kada je Dinamo remizirao 1-1 protiv Genka, što je Nybergu bila tek četvrta utakmica u skupini Europske lige.

Nyberg je imao priliku suditi i na Europskom prvenstvu i Olimpijskim igrama. Međutim, u travnju ove godine, njemu je bila upućena kritika od strane Thomasa Tuchela, tadašnjeg trenera Bayerna. Nyberg je sudio utakmicu Bayerna i Arsenala u četvrtfinalu Lige prvaka, kada je Arsenalov golman David Raya izveo loptu, a Gabriel je loptu uzeo u ruke. Nyberg nije dosudio penal iako je Bayernov tim bio ogorčen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tuchel je bio ljut zbog odluke i izjavio: “To je bila nevjerojatna pogreška. On je rekao da je to ‘dječja pogreška’ i da nećemo dobiti penal. To je nevjerojatno loše objašnjenje i ljuti smo zbog ove velike greške.”

Arsenal je također bio nezadovoljan odlukama, osobito kada je Bukayo Saka bio srušen pred kraj utakmice, no penal nije dosuđen. Situacija se dodatno zakomplicirala na Olimpijskim igrama u Parizu kada je Maroko pobijedio Argentinu s 2-1. Iako je Argentina smanjila zaostatak, susret se otegnuo zbog brojnih simulacija i problema s krađom vremena, a u 106. minuti došlo je do kaosa kada su argentinski navijači utrčali na teren nakon što je Argentina postigla gol. VAR je provjeravao gol i utvrdio da je bio u ofsajdu, pa je gol poništen i rezultat je ostao 2-1 za Maroko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izbornik Argentine, Javier Mascherano, bio je u šoku i rekao: “Ne mogu objasniti što se dogodilo. Proveli smo sat i pol u svlačionici, dok su nas navijači gađali predmetima. To je najveći cirkus koji sam ikada vidio. Ako je gol Medine bio u ofsajdu, trebali smo nastaviti utakmicu kako smo započeli. Moramo nastaviti dalje i fokusirati se na pobjede koje nam trebaju za prolazak dalje.”

Tekst se nastavlja ispod oglasa