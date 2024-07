Jakirović jasan nakon remija Dinama: 'Mislim da bi on trebao biti kod nas u klubu'

Dinamo je u posljednjoj provjeri uoči nove sezone HNL-a na Maksimiru u prijateljskoj utakmici odigrao 2-2 protiv ukrajinskog prvaka Šahtara.

Drugi je to bio dvoboj ove dvije momčad u dva dana u Zagrebu, a u petak su Plavi slavili s 1-0.

Sve bitno dogodilo se u nastavku. Ukrajinci su poveli 2-0 golovima Bondarenka u 54. i Kevina u 60. minuti, no Petković je s dva gola iz penala u 66. i 83. minuti spasio Plave poraza. Dinamo novu sezonu HNL-a otvara u petak dvobojem protiv Istre na Maksimiru.

"Šahtar je odlična momčad koja je godinama u Ligi prvaka. Utakmica je mogla poslužiti da vidimo gdje smo u odnosu na njih. Dosta smo se trošili u fazi obrane, bio je plan da ih čekamo u srednjem bloku. Jedino mi je žao što akcije ne završavamo udarcima na gol. Nije bilo dobro kako smo primili drugi pogodak, to je bilo jako naivno. Ne možemo postavljati zaleđe koje nije spremno, nitko nije nikoga kontrolirao niti pokrivao. No pohvalno jest da se nismo predavali, iako smo gubili 0:2. Uveli smo nove igrače i dobili na brzini i svježini. Na kraju je Kačavenda pogodio vratnicu, mogli smo do pobjede. Sve u svemu bilo je dobro, u dva dana u dvije utakmice s Šahtarom podijelili smo minutažu, dobili smo što smo htjeli i sad čekamo prvenstvo", rekao je trener Dinama Sergej Jakirović, prenose Sportske novosti.

Utakmicu je obilježila i ozljeda braniča Plavih Bernauera.

"Mislim da je u pitanju loža. Dogodio mu se nekontrolirani potez, sve ste vidjeli."

Kačavenda je u završnici mogao donijeti pobjedu Dinamu, no pogodio je stativu. Inače, on je trenutno igrač Lokomotive.

"Donijeti ćemo odluku. Ja mogu dati svoje mišljenje. Mislim da bi Kačavenda trebao biti kod nas u Dinamu."

Kao potencijalna pojačanja Plavih spominju se Pašalić, Cordoba, Carlos.

"Sve je u zraku", zaključio je Jakirović.