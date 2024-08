Nova sezona HNL-apočinje ovoga vikenda, a otvorit će jeu petak na Maksimiru aktualni prvak Dinamo i Istra 1961.

Dan uoči te utakmice press konferenciju održali su trener Dinama Sergej Jakirović i kapetan Arijan Ademi koji su govorili o utakmici protiv Puljana, ali i o drugim temama. Otkriveno je i što će definitivno biti s Kačavendom koji je stigao na početku prošle sezone u Dinamo kao veliko pojačanje, no ozlijedio se i morao je propustiti sezonu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nakon dva mjeseca, pet tjedana priprema, pet odmora mislim da smo napravili sve kako smo htjeli, osim onoga s Besiktasom, ali protiv toga nismo mogli. Isprobali smo igrače da vidimo možemo li ih koristiti kada zatrebamo, sa Šahtarom smo svima dali minutažu, imali smo neke viroze, ali to je iza nas. Dolazi nam sada Istra koja je odigrala utakmice s jačim protivnicima na pripremama i očekujem da će nam pružiti dobar otpor. Njihov trener gaji poseban stil nogometa, disciplinirani su u fazi obrane s brzim izlascima. Mi želimo brz protok lopte, ne žuriti, prevenirati njihove kontre i polukontre, tu će tražiti svoje prilike. Zadnji tjedan smo došli sada do svježine trenirali smo dosta jako i naporno i napravit ćemo sve da dođemo do tri boda", rekao je Jakirović na početku, a Ademi je dodao:

"Imali smo dobar odmor i dobre pripreme. Dobro se osjećamo i jedva čekamo da počne prvenstvo. Nadam se da ćemo pokazati sve što smo napravili na pripremama."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Pjaca može još bolje'

Osvrnuo se trener Dinma potpom na pojačanje i dao definitivan odgovor oko Kačavende.

"Pjaca je Dinamov igrač. Mislim da može biti u još boljoj formi, iako je i sad po meni zadovoljavajuć. Donosi nam kvalitetu jedan na jedan. Mmaee je došao na visokom nivou, donijet će nam kvalitetu više u zadnjoj liniji. Torrente ima dobar pedigre, ima još posla s njim. U zadnjoj liniji smo popunjeni, kad to složimo na treningu, izgleda jako dobro. Nekad nešto pročitam i samo se nasmijem. Ono što je objavljeno na Dinamovim stranicama, to je službeno, ostalo su klikbejtovi. Kačavenda će danas biti naš igrač", istaknuo ja Jakirović pa otkrio koje klubove smatra najvećim konkurentima:

"Hajduk, Rijeka i Osijek bi nam trebali biti najveći konkurenti. Gledamo samo na nas."

Na kraju, otkrilveno je da počinje sanacija Dinamovog travnjaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sanacija terena je već neko vrijeme tema u klubu. Dinamo će ići nakon utakmice s Istrom u potpunu promjenu travnjaka, koji stiže iz Italije. To je suvremeni travnjak, moderan, koriste ga Juventus, Marseille i Leipzig. To je prirodni travnjak koji će se poboljšati s dijelom umjetnog. Složit ćemo ga za najvažnije utakmice ove sezone. Ako budu previsoke temperature preko dana, možemo i preko noći raditi, tako da nema problema. Radovi su i na tribini Zapad gore, gdje se rješavaju sanitarni čvorovi. Želimo uložiti u komociju navijača. Ta bi se tribina trebala otvarati kad se popune ostale dostupne tribine. Smatramo da ćemo se brzo seliti s ovog stadiona. Sutra protiv Istre bit će iznenađenje za navijače", poručio je Sanjin Španović, predstojnik Ureda predsjednika Dinama Zajeca.