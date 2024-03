U susjednoj Bosni i Hercegovini sve je spremno za baraž koji odlučuje o putnicima na Europsko prvenstvo.

Ukrajina je uoči sutrašnjeg sraza trenirala na Bilinom Polju u Zenici, a među gostima se našao i Bogdan Mihaljičenko, bivši igrač Dinama.

Foto: Pixsell

Ljetos je Ukrajinac stigao u Maksimir, ali zbog pristupa i loših igara, trener Sergej Jakirović ga je otpisao: "Nakon poraza od Ballkanija u Prištini odlučio sam ga maknuti. Ali, iako javnost misli da sam to učinio zbog njegovih igara, to nije istina. Jer tako sam mogao otpisati 10 igrača, da je do igre! Ali, ako dođeš iza utakmice u svlačionicu i prvo što napraviš je da se skineš u bokserice i uzmeš telefon, pričaš lagano kao da se ništa nije dogodilo… A ja lud zbog poraza, pola igrača razbija svlačionicu! E, onda si ti tu samo fizički, a duhom negdje drugdje i smatram da takvi igrači nama ne trebaju. I da podcjenjuju Dinamo, što je vrlo važno naglasiti."

