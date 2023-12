U posljednjoj utakmici 19. kola Premier lige Arsenal je neočekivano izgubio kod kuće od West Hama 2-0.

Vrlo rano je West Ham poveo, u 13. minuti strijelac je bio češki nogometaš Tomaš Souček čiji se pogodak dugo vremena pregledavao u VAR sobi. Sporno je bilo je li asistent Bowen uposlio Součeka u trenutku kada je lopta već prešla granicu igrališta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogodak je bio priznat i iako je Arsenal pokušavao doći do izjednačenja, početkom drugog dijela uslijedio je novi šok za domaćina. Nakon kornera, u 55. minuti, Mavropanos je zahvatio loptu glavom te je od gredu pospremio u mrežu za 2-0. Do kraja je ponovno Arsenal napadao, ali nije došao ni do počasnog pogotka.

Mogao je West Ham zabiti i treći gol na susretu, ali je jedanaesterac Benrahme u 96. minuti obranio vratar Arsenala David Raya.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Arsenal je tako propustio vratiti se na vrh Premier lige koji su držali na Božić, a ovako sada imaju dva boda manje od vodećeg Liverpoola, dok je West Ham šesti s 33 boda.

Odličnu utakmicu odigrali su nogometaši Brightona koji su na domaćem terenu u ranijem svladali Tottenham 4-2.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Već u 11. minuti domaćin je poveo kada je Hinshelwood silovito pospremio loptu pod gredu suparničkih vrata. U 23. minuti je bilo 2-0 kada je Joao Pedro s bijele točke precizno pogodio gostujuću mrežu.

Najljepši pogodak postignut je u 63. minuti, a autor je bio Ekvadorac Pervis Estupinan koji je s 25 metara pogodio suprotne rašlje za 3-0. Ni tu nije bio kraj Tottenhamovog propadanja pa je Brazilac Joao Pedro u 75. minuti realizirao još jedan jedanaesterac za 4-0. U samoj završnici Tottenham je tek uljepšao poraz s dva pogotka, strijelci su bili Veliz u 81. i Davies u 85. minuti za konačnih 4-2 Brightona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brighton je pobijedio u prvenstvu nakon tri uzastopne utakmice bez slavlja, dok je Tottenham prije ovog poraza imao niz od tri pobjede u Premier ligi.

Brighton je skočio na sedmo mjesto ljestvice, dok je Tottenham ostao peti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.