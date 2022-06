Legenda Nizozemske i Barcelone, Ronald Koeman, osvrnuo se na svoj mandat na klupi katalonskog velikana. U 67 utakmica zabilježio je 39 pobjeda, 12 remija i 16 poraza. Premalo da bi zadovoljio vodstvo kluba.

"Bilo je zapravo olakšanje kada sam dobio otkaz. Uzeli su mi Messija, bio je to jako težak udarac. Osim toga, predsjednik Laporta je napravio grešku. Možeš sumnjati u svog trenera, ali nemoj to javno govoriti. Imao sam stvarno težak mandat. Kada sam došao, nije bilo uopće predsjednika, a onda je došao Laporta koji je sumnjao u mene", kazao je Koeman za Catalunya Radio te je progovorio o stilu igre kojeg je provodio.

"Ja sam za dominantan nogomet. Ako igraš s tri stopera i pet u obrani, ne možeš reći da je to obrambeni nogomet. Pa mi smo u tom sistemu odigrali najbolje utakmice u zadnjih nekoliko godina. Najbolji primjer je finale Kupa Kralja protiv Athletic Bilbaa. Barcelona živi u prošlosti s 4-3-3 sustavom i tika-takom. Nogomet je postao brži, fizički zahtjevniji. Ne možeš živjeti u prošlosti", poručio je. Uz to progovorio je o transfer politici kluba.

"Lewandowski je fantastičan igrač, strijelac, ali u tim godinama. S moje strane postoje sumnje u to vrijedili za takvog igrača dati 50, 60 milijuna eura. Može on imati dobre dvije godine, ali ja ga ne bih dovodio", rekao je Koeman te je prokomentirao status veznjaka Frenkija de Jonga.

"Znam da on želi ostati u klubu. To mi je rekao prije nekoliko dana. Ono što ne znamo je želi li ga Barcelona zadržati. On je jedan od rijetkih igrača na kojem mogu dobiti veliku odštetu, a novac im treba", kazao je Nizozemac.