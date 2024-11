Heroji iz Bratislave nakon velike pobjede Dinama: 'Želimo ispisati povijest u Ligi prvaka'

Velika noć za zagrebačke Plave! Dinamo je došao do velike pobjede u Bratislavi i s trenutnih sedam bodova približio se daljnjem plasmanu Lige prvaka. Plavi su gubili 1-0, ali onda je zabio najprije Špikić, pa potpuno preokrenuo Sučić. Ipak zvijezda večeri bila je špica plavih, sjajni Sandro Kulenović, koji je zabio dva gola i zasluženo ponio naslov igrala utakmice.

Nakon sjajne predstave napadač Dinama dao je izjavu za Arenu Sport.

"Dobra utakmica. Rano smo primili gol, ali to nije previše utjecalo na nas. Vratili smo se, poveli i uzeli tri boda. To je najvažnije. Očekivali smo da će krenuti na sve ili ništa. Treći pogodak je došao u pravom trenutku, tu smo ih zakucali. Ne krijemo da želimo ići dalje, prvi put prezimiti u Ligi prvaka i ispisati povijest. Nevjerojatno je slaviti s našim navijačima, hvala im", rekao je Kulenović

Trener Bjelica bio je zadovoljan večerašnjom izjavom. Kada se pogleda na tablicu vidi se taj Bjelica efekt u Europi.

"Htjeli smo tri boda, htjet ćemo ih i u preostalim utakmicama. Dobra utakmica naše ekipe, možda smo prvih pet minuta prvog i drugog dijela pokazali minimalne slabosti, ostalo je bilo na visokoj razini. Ovo je velika stvar za naš klub, igrače i navijače", rekao je Nenad Bjelica za Arenu Sport.

"Imali smo ideju što i kako želimo. Znali smo gdje Slovan može imati slabosti, a to je preko bokova. Znali smo da ćemo tu dobiti prostor i da nakon ubačaja možemo biti opasni. Tako smo i došli do golova. Imao sam dobar osjećaj, ni u jednom trenutku nisam mislio da utakmica može drugačije završiti.

"Uvijek može bolje, bilo je greškica. Nije lako kontrolirati njihov sustav, Tolić luta po terenu, nije ga lako kontrolirati jer je odličan igrač. Ali mislim da smo sve dobro napravili. Radujem se da sam dio svega ovoga. Velike zasluge idu mom prethodniku Sergeju Jakiroviću

Ekipa zbilja ima kvalitetu. Slabosti koje smo pokazali tijekom sezone su splet okolnosti. Sada nam je u fokusu samo Gorica", zaključio je Bjelica.

Izjavu su dali i ostali strijelci u Bratislavi, Dario Špikić i Petar Sučić

"Jako bitna pobjeda. Sretni smo, nastavljamo raditi. Moj prvi dodir je bio pogrešan i primili smo gol. To me dirnulo, ali nastavio sam raditi i nagradilo me golom. Sve se okrenulo i bilo je dobro", rekao je Špikić

"Gotovo smo otpočetka kontrolirali utakmicu, osjećali smo da će doći gol i došao je u pravo vrijeme. Puni smo samopouzdanja. Idemo se potući na Maksimiru s Borussijom Dortmund", zaključio je krilo Dinama koji se od tragičara brzo prometnuo u jednoga od heroja večeri

Svoj komentar na utakmicu dao je i Petar Sučić:

"Velika pobjeda. Gostovanje nije lako, ali odigrali smo dobru utakmicu. Poljuljao nas je rani gol, ali brzo smo se vratili. kako je utakmica išla, tako smo preuzimali kontrolu. Dotukli smo ih trećim golom. Mirno smo priveli utakmicu kraju, presretni smo". rekao je na početku zatim komentirao još jedan svoj pogodak u Ligi prvaka

"Još jedan pogodak, jako sam sretan, puno mi znači, moj rad se isplatio. Moram tako nastaviti, nadam se da ću ih postići još. Nitko sretniji od mene da zabijem i protiv Borussije. Ekipa je najvažnija, ako ona dobro igra, pojedinac će iskočiti. Sad smo na dobroj poziciji", zaključio je.

