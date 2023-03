Hrvatski nogometni reprezentativci otvorili su kvalifikacijski ciklus za odlazak na EURO 2024 remijem na Poljudu, u sklopu skupine D Hrvatska je odigrala protiv Walesa 1-1 (1-0).

Hrvatska je bila puno bolja, dominirala je te povela u 28. minuti kada je strijelac bio Andrej Kramarić. Vodila je Hrvatska sve do 93. minute kada je Poljud zašutio uslijed izjednačujućeg pogotka Nathana Broadheada.

Wales je tako kvalifikacije otvorio na najbolji mogući način, dok je Hrvatska započela vrlo razočaravajuće. Tri boda su bila unaprije upisana, ali Wales je došao do velikog slavlja. Njihov izbornik, Rob Page, presretan je bio nakon boda u džepu

'Mislio sam da je to jedina šansa'

'Ovo je za nas poput pobjede. Kada zabiješ u nadoknadi to je tako. Momci su zaslužili ovaj bod. Znali smo da moramo biti disciplinirani i pametni i da moramo iskoristiti jednu šansu koju će nam se ukazati. Bio je plan da napravimo izmjene. Kada je James promašio šansu, mislio sam da je to ta jedna koju ćemo imati, ali smo na kraju uspjeli doći do nove i poentirati'', rekao je Page.

''Ovaj bod nam mora biti dobar temelj za daljnji tijek kvalifikacija. Hrvatska je fantastična momčad, uživam gledati Luku Modrića'', zaključio je Velšanin.