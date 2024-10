Izbornik Gračan: 'Veliki pomak ženskog nogometa'

Hrvatske reprezentativke imaju veliki motiv i želju uoči susreta protiv Sjeverne Irske, naglasio je Nenad Gračan, izbornik ženske reprezentacije, prije prve utakmice prvog kruga dodatnih kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo.

Dvoboj Hrvatske i Sjeverne Irske igra se u petak od 19 sati u Varaždinu, dok je uzvratna utakmica na sjeveru Europe na rasporedu 29. listopada.

"Došli smo u situaciju da igramo kvalifikacije za Europsko prvenstvo, što je veliki pomak što se tiče ženskog nogometa i ovih djevojaka. Mislim da su one to i zaslužile. Dolazimo u situaciju kada igramo s reprezentacijama koje su po rejtingu ispred nas godinama, ali cure imaju motiva i želje da to uspijemo sustizati i ostvariti dobar rezultat", izjavio je Gračan te naglasio što ga posebno veseli prije dvoboja u Varaždinu.

"Veseli da se Maja Joščak vratila u reprezentaciju nakon svih problema koje je imala s ozljedama. Sigurno je to veliki podstrek za sve cure i dodatni motiv. Radi se o igračici koja je zaista potrebna ovoj reprezentaciji. Nadam se da će biti sve u redu i treba odigrati pravu utakmicu u Varaždinu i pokušati napraviti ono najbolje što možemo", zaključio je Gračan, dok je pozitivna prije susreta protiv Sjeverne Irske i igračica Osijeka Kristina Nevrkla.

"Mislim da možemo igrati protiv Sjeverne Irske. U klubu smo igrale protiv ekipe iz Sjeverne Irske i to je sličan način nogometa. Mislim da možemo napraviti dobar rezultat. Sve bi jako voljele da odemo na veliko natjecanje", dodala je Nevrkla.

