Olić nakon ispadanja od Gruzije: 'Bili smo bolji, koštala nas je dječja bolest'

Hrvatska U-21 reprezentacija nije se uspjela plasirati na Europsko prvenstvo koje se sljedeće godine održava u Slovačkoj.

Vatreni su nakon drame jedanaesteraca poraženi od Gruzije, a svoje viđenje utakmice dao je i izbornik Ivica Olić: "Bili smo bolji, vidjelo se da smo bolja ekipa. Primili smo dva gola iz dva udarca, to nas je mučilo kroz cijele kvalifikacije. Nismo uspjeli sačuvati mrežu ni protiv slabijih ekipa. Bez obzira na kvalitetu koju imamo prema naprijed, gol je visio u zraku", rekao je Olić pa nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na kraju je utakmica otišla na jedanaesterce. I tu smo imali šansu, žao mi je Veldina, domaći je dečko, sve je bilo idealno, ali bit će još utakmica za ove dečke. Nadam se da će imati drugih prilika u svojim karijerama i napraviti dobre rezultate".

Olić je komentirao igru svoji suparnika koji su igrali vrlo čudnom taktikom: "Gruzijci igraju čudan sistem, uvijek imaju 3-4 igrača naprijed, time otvaraju i šansu da ih se kazni, ali jako su trkački moćni. To ih onda i košta, pa se vidjelo u zadnjih 20 minuta da nemaju snage i adekvatnih zamjena da to održe kroz cijelu utakmicu", komentirao je Gruzijce Olić pa dodao: "Mislim da smo mi jako dobro stajali. Ako gledamo drugi gol, to je dječja bolest, nije da su oni nas nadigrali koliko smo pogriješili, tako da mislim da nismo trebali mijenjati na silu. Puno igrača je bilo dobro, ali puno smo šansi promašili. Generacija 2002. i 2003. će sada propustit Euro, a za ostale se nadam da će im ovo iskustvo pomoći za sljedeće kvalifikacije", zaključio je izbornik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić: 'Savez će odlučiti gdje će se igrati, meni je lijepo igrati i u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa