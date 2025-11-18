Vatreni iznenada napustio reprezentaciju prije utakmice s Crnom Gorom: Evo što se dogodilo
Dan nakon utakmice objavljen je razlog iznenadnog odlaska iz hrvatske reprezentacije
Ivica Ivušić, golman Hajduka i hrvatske reprezentacije, iznenada je napustio nacionalnu momčad prije utakmice protiv crne gore u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Vatreni su u Crnoj gori pobijedili 3:2 s Dominikom Livakovićem na golu, a poslije susreta objavljeno je zašto Ivušić nije bio u kadru.
Dalmatinski portal piše da je Ivušić napustio reprezentaciju i vratio se u split nakon što je osjetio bol pubične kosti.
"Ivušić će odraditi preglede nakon čega će biti jasnije kada će se moći vratiti u trenažni proces. Prema prvim neslužbenim informacijama ne bi trebala biti riječ o ozbiljnijoj ozljedi", navodi Dalmatinski portal.
