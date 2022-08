Nogometaši zagrebačkog Dinama poraženi su sa 1-0 na gostovanju kod norveškog prvaka Bodo/Glimta u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Ligu prvaka.

Pogodak za pobjedu Norvežana postigao je u 37. minuti udarcem glavom Amahl Pellegrino na ubačaj Mugishe. Uzvrat na Maksimiru na rasporedu je u srijedu, 24. kolovoza, s početkom u 21 sat.

Dinamo je u Norvešku stigao s idejom - ne izgubiti. Igranje na neuobičajenoj podlozi, koju je dodatno otežala i kiša koja je padala u Bodu prije utakmice, bilo je još jedan otežavajući faktor za Čačićevu momčad.

'Bili su bolji u prvom dijelu'

Nakon susreta, novinarima se prvi obratio Boško Šutalo.

"Mogu reći da smo dobro krenuli, u prvih 20 minuta smo kontrolirali utakmicu, a onda smo pali. Dobili smo gol nakon ubačaja, a znali smo da su tu najopasniji. Imamo se čemu nadati u Maksimiru, i derbi i put su utjecali na nas, bili smo malo umorni, ali ne želim u tom tražiti alibi. Bruno Petković nije realizirao onu dobru šansu na kraju susreta, ali što je tu je. U uzvratu smo doma, na našem Maksimiru, gdje ćemo tražiti prolaz dalje", veli Šutalo.

Potom je pred novinare stao Luka Ivanušec:

"Nismo zadovoljni s rezultatom, no moramo priznati da su bili bolji u prvom poluvremenu i da su mogli biti uvjerljiviji. Šteta zbog naših nekoliko situacija, moglo je bolje proći. Umjetna trava je utjecala na nas, ali nećemo tražiti izliku. Bili su bolji, posebno u prvom dijelu, ali bi u uzvratu trebala biti drugačija priča i sve bi trebalo bolje izgledati".

Za kraj je svoje viđenje otkrio i Ante Čačić.

"Ne volim gubiti, ali ovo je samo prvo poluvrijeme. Imamo aktivan rezultat i na domaćem smo terenu favoriti.Nadam se da ćemo biti uspješni u tome. Moram pohvaliti domaćina, igraju jako dobro. Imali smo nekoliko dobrih dionica u igri, ali nismo uspjeli postići pogodak. Gol smo primili taman kad smo ih umirili i to na način na koji smo upozoravali. Bio je to šok za momčad, ali smo se u nastavku posložili i to daje nadu da možemo biti bolji", veli.

"Bili su goropadni u prvom dijelu, morat ćemo dobro analizirati ovaj susret i nadam se da ćemo spremni dočekati uzvrat. Bodo/Glimt nije rezultatski uvjerljiv kada je u gostima, dobro se snalaze na svojoj podlozi (umjetna trava). Na Maksimiru će nam biti hendikep ne igranje Mišića koji nam je jako važan. Nadam se da ćemo na Maksimiru zadovoljiti puni stadion. Bitno nam je da dođe publika", zaključio je.