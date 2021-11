Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić, dao je intervju za madridski AS u kojem je između ostalog komentirao svoj poseban odnos s Lukom Modrićem, bivšim kapetanom u reprezentaciji i dugogodišnjim ligaškim rivalom iz Real Madrida.

Rakitić se posljednji put sreo s Modrićem na terenu prošlog vikenda igrajući za svoju Sevillu protiv Reala, a dvojac se srdačno pozdravio u nekoliko navrata i izmijenio par riječi.

"Kad je Modrić sretan, onda i drugi s njim uživaju. Nedostaje mi. Ne samo kao igrač nego i kao osoba. U reprezentaciji Hrvatske smo zajedno od mladića izrasli u igrače za El Clasico. Luka je poput brata. Nevjerojatno ga je gledati na terenu. Nadam se da će nastaviti i dalje. On i dalje ima veliki entuzijazam. Vidio sam to nedavno u Hrvatskoj, kako je bodrio suigrače. Drago mi je što se mogu i dalje boriti s njim na terenu. On zna da ga volim i on isto osjeća prema meni", rekao je Rakitić.

Ponovno u formi

Zatim je komentirao izjave brojnih kritičara koji tvrde da se preporodio u Sevilli i da ponovo igra vrhunski nogomet.

"Nisam sada toliko dobar, a niti sam prije bio toliko loš. Događa se nešto što se obično događa u nogometu. Postoje trenuci kada steknete samopouzdanje i stvari vam dobro ispadnu. Mislim da me ugrizlo što prije pauze trener nije toliko računao na mene. Spoji se tu nekoliko detalja, osjećate se bolje i nogomet vam to vrati", rekao je Ivan.