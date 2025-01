Rakitić poslao poruku koja će se svidjeti Modriću: 'Perez, slušaj me sad pažljivo'

Hajduk se trenutno nalazi na pripremama u Španjolskoj koja dobro poznata zemlja nekim igračima Bilih. Ivan Rakitić proveo je u Španjolskoj dugih 13 godina igrajući za Sevillu i Barcelonu te Španjolsku naziva svojom drugom domovinom. I dok se nalazio na pripremama španjolska Marca iskoristila je priliku da naprave iscrpan intervju s Raketom.

Rakitić je otkrio Španjolcima kako se odlučio za dolazak u Split.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bio sam u Saudijskoj Arabiji kada se otvorila se mogućnost da prvi put u karijeri dođem igrati u Hrvatsku. Pričao sam sa suprugom i pomislili smo 'sad ili nikad'. Privukla me mogućnost života u Hrvatskoj i igranja za Hajduk jer je moj najbolji prijatelj i kum Marko Bralić Keto iz Splita i uvijek mi je govorio: 'Molim te, jednog dana, moraš doći u Hajduk'. Kada sam ga nazvao da mu kažem da dolazim u Hajduk počeo je plakati. Dok nisam došao u Split, nisam znao kolika je veličina Hajduka", priznao je Raketa

Progovorio je hrvatski veznjak i o gotovo 20 godina Hajduka bez naslova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To nitko ne zna. Tužno je da Hajduk već 20 godina nije bio prvak. Svi imamo isti san, ali ne smijemo to pretvoriti u pritisak. Ima još dosta do kraja prvenstva, još 18 utakmica i moramo u svaku ući kao da je zadnja", rekao je Rakitić

Zatim se pričalo o njegovoj prilagodbi na HNL.

"U početku mi nije bilo lako jer sam vukao ozljedu i nisam prošao pripreme. Moram priznati da sam vrlo iznenađen kvalitetom momčadi i HNL-a. Igra se vrlo dobar nogomet i ne postoji lagana utakmica. Uživam na svakom treningu, svakoj utakmici, putovanjima na gostovanja. To su za mene sve nova iskustva i to pri kraju karijere. Znam da neću igrati još deset godina i želim dati najbolje od sebe", izjavio je bivši Vatreni.

Nedavno je Gattuso izjavio da je Rakitić dar Božji. Eto kako je Ivan to komentirao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mister je nevjerojatan gospodin. Vrlo rijetko sam imao takvu povezanost s trenerom. Gattuso je najvažnija osoba u ekipi i svi ga slijedimo. Zna on da smo došli osvojiti trofej, ali isto tako i da ekipa napreduje", bio je pun hvale za Talijana.

Na kraju se dotakao i svojega velikog prijatelja Luke Modrića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nadam se da će me Florentino Perez saslušati jako pažljivo… Florentino, produlji mu ugovor već jednom! Napravi to ne samo zbog navijača Reala, nego zbog svih koji vole nogomet. Luka je jedan od rijetkih koje vole svi. Hrvati, Španjolci, Nijemci, Turci…", poručio je Rakitić za kraj.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo gdje gledati utakmice drugog dana rukometnog SP-a