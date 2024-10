Rakitić otkrio planove s Hajdukom: 'Daj Bože da bude i više od samo godinu dana'

Ivan Rakitić (36) u razgovoru za klupsku televiziju Hajduka (HDTV) govorio je o svojem dolasku na Poljud i ambicijama.

Hajduk je nakon 10 odigranih kola prva momčad na tablici SHNL-a, s 24 boda, četiri više od druge rijeke i četvrtog Dinama, i 'Raketa' je rekao da mu je osvajanje titule s Bijelima velika želja u završnici njegove velike karijere.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Karijeru treba završiti s najljepšim osjećajem. Želim reći hvala Torcidi, navijačima i Hajduku što su mi dopustili da branim njihove boje, njihov grb", rekao je pa dao nagovijestiti da mu ovo možda nije jedina sezona u bijelom dresu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Borit ću se do samog kraja, daj Bože da bude i više od samo godinu dana. Nadam se da će me tijelo i zdravlje poslužiti. Došao sam ovdje da nešto napravim, svi znamo koja nam je želja, borit ćemo se do samog kraja. To je meni trebalo i zato veliko hvala cijelom Hajduku."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa