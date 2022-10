Hrvatski nogometni reprezentativac, Ivan Perišić, gostovao je u HRT-ovoj emisiji "Knjaz kod Vatrenih".

U serijalu popularni kreator inovativnih TV formi, Robert Knjaz, gostovao je u Londonu kod Vatrenog, a "Perija" mu otkrio neke sočne detalje o Jurgenu Kloppu:

"Nije lako raditi s njim, ali išli smo skupa i na pivo, poslije pobjeda se i dobro popilo. Naučio sam puno toga što mi je kasnije pomoglo, pogotovo igrati u obje faze, što u Belgiji nisam radio. Mogu mu biti zahvalan jer sam se spustio kao lijevi bočni. Sad mogu pokriti sve tri pozicije na lijevoj strani, a i desnoj."

'Lovren se najduže tušira'

Pričao je i o zanimljivostima iz svlačionice Vatrenih:

"Tko je najveći zafrkant? Vrsaljko je bio zadužen za atmosferu dok se nije umirovio, on i Brozo. Tko se najdulje tušira i uređuje? Možda Lovren, ne znam, ali ja uvijek zadnji izlazim iz svlačionice. Kad ja uđem, bus krene. Ja i Luka. Nakon treninga malo sauna, rad u teretani… Tko najviše jede? Uh, tu sam među prva tri. Najdraže jelo su mi njoke i pašticada. To mi je baba uvijek radila dok je bila živa, fali mi to njeno."