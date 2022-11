Trener Tottenhama Antonio Conte dao je svojim nogometašima dva slobodna dana nakon što su ovoga tjedna pobijedili Marseille (2:1) u odlučujućoj utakmici i osvojili prvo mjesto u skupini Lige prvaka.

Očekivalo bi se da će igrači te dane iskoristiti za odmor nakon napornih utakmica i većina zasigurno je, ali naš Ivan Perišić imao je drugačije planove.

Perišić je na Instagramu objavio da je u teretani i trenira dva dana nakon susreta s Marseilleom, u kojemu je odigrao sjajno i asistirao za prvi gol Spursa.

"Čekaj, on stvarno ovo radi na slobodan dan? Legenda", "Zato je on jedini koji je nešto osvojio. Ostali su lijeni", "Imat će 20 asistencija ove sezone, siguran sam u to" i "Elitni mentalitet" neki su od komentara na društvenim mrežama.

Perišić je, podsjetimo, ovog ljeta potpisao za Tottenham kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s talijanskim Interom.