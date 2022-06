Hrvatska nogometna reprezentativka Ana Maria Marković (22), igračica švicarskog Grasshoppera, jedna je od naših najboljih nogometašica, ali većina priča vezanih za nju su van terena.

Ona je jako popularna na Instagramu, gdje jako često objavljuje fotografije i ima preko 600 tisuća pratitelja. Svojim atraktivnim izgledom privukla je ogromnu pažnju, prozvali su je "najseksi" nogometašicom, a sada je u razgovoru za švicarske medije progovorila o toj tituli.

"Sviđa mi se kada me zovu najljepšom nogometašicom ili jednom od najljepših. Veseli me kada pročitam da sam lijepa, ali onda su se počeli pojavljivati članci u kojima me zovu 'najseksi' nogometašicom. To mi se nije svidjelo, pogotovo zbog moje obitelji", rekla je Ana Maria pa progovorila o ponudama koje dobiva:

"Pisalo mi puno njih koji su se pretvarali da su menadžeri, a ja točno znam što žele od mene. Oni me nikada nisu gledali kako igram nogomet, gledaju samo moj izgled."

Progovorila je i o tome zašto je odabrala hrvatsku, a ne švicarsku reprezentaciju.

"Iskreno, nemam švicarsku putovnicu. Zato ne bih trenutno mogla igrati za Švicarsku, iako ću uskoro podnijeti zahtjev za putovnicu.No, svejedno bih igrala za Hrvatsku, još sam kao dijete nosila dres Hrvatske, puno mi znači igrati za ovu zemlju", poručila je.