Španjolski veznjak Isco bez kluba je od prosinca prošle godine kada je napustio Sevillu.

U tom se španjolskom klubu zadržao pet mjeseci nakon što je prethodno devet godina nosio dres Real Madrida.

Sada je za Marcu otkrio razloge odlaska iz Seville.

"Sakrio sam se od novinara i svega u jednom trenutku, bilo je dosta neistina koje su me jako pogodile. Mnogo puta sam bio na rubu, ali nisam želio da me uvlače u bilo kakve spekulacije. Bilo je i mojih grešaka, ali izvagao sam dobro. Izolacija mi je prijala i vrijeeme je da kažem neke stvari, da se oslobodim tereta koji nosim", počeo je Isco, pa otkrio kako je otišao zbog sportskog direktora Monchija.

"Lopetegui me je volio kao igrača i smatrao sam da je odlazak u Sevillu najbolji korak za mene, ali onda je on dobio otkaz i stigao je Sampaoli. Počele s se događati čudne stvari u klubu, pokušavali su me se riješiti.. Kada sam saznao šta planira otišao sam do Monchija i tražio da bude iskren."

"Svaki dan je zvao mene i mog agent i maltretirao nas, a kada sam mu rekao da je neiskren, došlo je do fizičkog sukoba. Rekao sam mu da je najgora osoba koju sam upoznao u nogometu, a on me je nakon toga napao. Uhvatio me je za vrat i krenuo je obračun. Nakon te scene nisam želio čuti za Sevillu. Nisam mogao igrati za klub čiji me sportski direktor napada."

