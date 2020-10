[FOTO] INTERNET JE NAPROSTO EKSPLODIRAO: ‘Modrić je fenomen, jedan od najvećih. Nevjerojatno, tko može takvo što’

Nogometaši madridskog Reala slavili su u subotu pred večer, u najvećoj utakmici španjolskog nogometa, protiv rivala Barcelone na Camp Nou s 3:1 (1:1), a pobjedu “kraljevskog kluba” zapečatio je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić lijepim pogotkom u 90. minuti. Bio mu je to ukupno treći gol sezone, drugi uzastopni nakon Šahtaru u Ligi prvaka, s 25 metara…

BEZOBRAZNO, LUCIDNO, ČAROBNO… : Luka ovakav gol možda i nikad nije zabio; Ovog je puta napravio sve sam i slomio četvoricu

Strijelci za Real bili su Federico Valverde (5), Sergio Ramos (63-11m) i Luka Modrić (90), a za Barcelonu Anssu Fati (8).

Luka je u igru ušao u 69. minuti umjesto Valverdea i odigrao odlično. Twitter je eksplodirao zbog Modrićevog gola i partije. Ovo su samo neki od komentara…

“Luka, Luka, Luka Modrić bang banga”…

“Luka je u svoju prvu sezonu u Realu sa 26-27 godina ušao s toliko kritika. Bit će i Jović dobar za nas”…

Luka Modric came under much criticism in his first season, 26-27yr old at the time. Jovic will come good for us. Haaland joining should not be a Jovic replacement, but preparation for Karim's departure.

