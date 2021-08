Talijanski prvak Inter u ovom će prijelaznom roku pokušati dovesti bosanskohercegovačkog veznjaka Miralema Pjanića iz Barcelone ako njihove redove napusti Marcelo Brozović, javlja La Gazzetta dello Sport.

Brozović je jedan od najvažnijih igrača u momčadi Intera, no njegova budućnost u Nerazzurrima je neizvjesna jer još nije produžio ugovor koji mu traje do sljedećeg ljeta i često se spominje u kontekstu transfera u redove nekog drugog kluba.

Najveći problem u pregovorima oko njegovog ugovora je taj što Brozović želi veliku povišicu. On trenutno zarađuje četiri milijuna eura po sezoni, dok neki manje bitni igrači u momčadi zarađuju više od njega.

Ako se Brozović i Inter ne uspiju dogovoriti oko novog ugovora, klub će ga gotovo sigurno prodati ovoga ljeta jer ne želi riskirati da ih napusti bez odštete.

Nedavno se, inače, pojavila vijest kako će ovu situaciju pokušati iskoristiti Barcelona i Manchester United, koji su navodno zainteresirani za njega. Također, pisalo se i o interesu Tottenhama, što samo pokazuje koliko je Hrvat cijenjen.

Višak na Camp Nou

Ako Brozović uistinu ode, Inter kao njegovu zamjenu želi dovesti Pjanića za kojega se pretpostavlja da će napustiti Barcelonu ovoga ljeta jer trener Ronald Koeman na njega uopće ne računa.

Miralem Pjanić

Barca ne želi više plaćati Pjanićevu veliku plaću (oko 8.5 milijuna eura godišnje) i prije nekog vremena ponudila mu je raskid ugovora kako bi on kao slobodan igrač otišao u drugi klub, no on to nije prihvatio.

Za Pjanića je zainteresiran i Juventus, klub iz kojega je 2020. godine otišao u Barcu.