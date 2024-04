Novi predsjednik Hajduka bit će Ivan Bilić, objavio je službeno splitski klub, a predstavljen je na Poljudu.

Prvi je riječ imao predsjednik nadzornog odbora Aljoša Pavelin, koji je predstavio svog kandidata:

"Lijepo sam vam govorio prije dva tjedna, s ovog istog mjesta, da imamo novog predsjednika. Iz opreza sam rekao da će njegov dolazak biti polovicom petog mjeseca. S današnjim danom je preuzeo funkciju. To jasno pokazuje da krize upravljanja u Hajduku nije bilo. I NO i Uprava su predano radili svoj posao, kao i svi zaposlenici. To razdoblje smo uspješno premostili. Novi predsjednik Uprave je Ivan Bilić. NO je donio jednoglasnu odluku da je on taj. Temeljem njegovih stručnih i ljudskih kvaliteta za koje smo procijenili da su bitne i potrebne Hajduku. Ivan spaja ljude i potiče ih da budu boljima."

Obratio se javnosti i Ivan Bilić:

"Čast mi je da sam tu. Bilo koja funkcija u Hajduku je meni ispunjenje želja. Ja sam u funkciji koja spaja, kako je i predsjednik rekao, to je moja osnovna poruka. Imao sam priliku naći se s članovima uprave i drugim ljudima. Klub je u dosta dobrom stanju, to je moj dojam. Moja pozadina je financijska, moj je dojam je da je Hajduk u vrlo dobroj poziciji. U idućoj sezoni cilj je isti kao i u ovoj. U klubu je jako velik broj dobrih ljudi. Po meni, klub je imao u predsjedniku Jakobušiću najboljeg predsjednika u zadnjh 20-tak godina. Ciljevi nisu neke radikalne promjene, nego da Hajduk nastavi tim smjerom, uz nekoliko nadopuna. Zahvaljujem Jakobušiću za rad koji je napravio s klubom", rekao je i nastavio:

'Nije u pitanju jedan čovjek nego tim ljudi'

"Jedna od stvari koje ćemo napraviti, ojačati sportsku vertikalu. Imat ćemo člana uprave za sport. To će biti ključna osoba koja će nadzirati rad sportskog direktora i Akademije. Želimo što kvalitetniju tranziciju akademije u prvu momčad, ali želimo i ostaviti iste ciljeve. Prvenstvo i Kup. Imamo i drugi sastanak danas, ljudi koji su u sportskoj vertikali, sportski direktor, akademija, skauti… Pričat ćemo o novom treneru. To nam je sada prioritet. Nikoličius je jako profesionalan i detaljan i odaje mi dojam kao da nije završio mandat, s njim ću se najviše družiti u sljedećim tjednima", rekao je i nastavio:

"Kolega Matana radi jako dobar posao. Jedan od dijelova sportskog odbora je sagledavanje budžeta za sljedeću godinu, već je u pripremi. Treba nam ostvariv budžet s kojima prvu ekipu koja je kvalitetna možemo pojačati na par mjesta. Nema restrukturiranja, nema smanjenja troškova, isti je cilj i iduće godine. Imamo budžet za to. Primorac će biti savjetnik Uprave, a Goran Sablić bit će voditelj Akademije. To je smjer kojim smo krenuli. Želimo omogućiti kvalitetan rad i odabir trenera. Ubuduće želimo da Akademija igra po uzoru na prvu ekipu, da ta tranzicija bude lakša. To će biti zadatak člana Uprave za sport. Budućnost Hajduka je zapisana u Strategiji, od toga se ne odstupa", rekao je i nastavio:

"Prilagodit ćemo dijelove Strategije, ali ciljevi su isti. Napadati dva trofeja i grupna faza. To ne možemo ostvariti samo s mladima, imat ćemo kombinaciju njih i iskusnih. Vidjet ćemo hoće li to biti kroz feeder klubove,m ne bih sada o tome. Što se tiče odnosa s HNS-om, Hajduk će surađivati sa svima po pitanju vlastitih interesa. Mi ćemo tražiti naš interes kroz suradnju s drugima, što se tiče infrastrukture, ali ćemo paziti da sačuvamo vrijednosti kluba. Nećemo dovesti trenera koji će reći kupite mi ova tri, a neću gurati nijednog mladog. Treba nam trener koji će razvijati mlade igrače."

"Nije mi lako odgovoriti na pitanje biram li sredstva za doći do cilja ili su mi bitniji ideali. Poslovno zastupam ideale, procesi su dugoročni, ali tražim i pobjedu. Treba nam kombinacija principa. Mislim da sam dosta različit od Jakobušića po funkcioniranju. Cilj će biti isti, on je jako trudio. Način na koji ću ja voditi klub je taj da ću biti svjestan da nisam iz sporta. Zato imam Odbor koji će me savjetovati, kao gospodin Boro."

'Bespredmetno je raspravljati o Josipu Paviću'

"Za trenera postoji lista koju je sastavio Nikoličius. To je njegov posao. Što se tiče sportskog direktora, imamo ga, sljedećih četiri tjedna ćemo se ja i on dosta družiti. Interesira me samo najkvalitetniji kandidat. Sportski direktor možda ostane, možda dovedemo novog. Ne mogu sada govoriti što će biti s Perišićem, čisto navijački, volio bih da ostane. Gospodin Matana i gospođa Akrap ostaju u klubu.Postoji niz sitnih instanci u kojima se treba pomiriti moja osobnost navijača i predsjednika. Moja uloga je spojiti ljude unutar kluba. Da omogućim što bolji proces kod donošenja odluka. Ja ne bih trebao donositi neke sportske odluke, mogu samo pomoći s procesom. Više od 20 godina sam revizor, osnova revizije je znati kako procesi idu, gdje staju, kako ih ubrzati."

"Na početku svake sezone bih imao visoku razinu nade i uvjerenja da je to ta godina, takav sam bio kao navijač. Vjerujem u ono što mi ljudi u klubu govore. Vjerujem da je ekipa dobra, vjerujem da će niz kvalitetnih igrača zainteresiran da ostane u klubu. Želim da razradimo kvalitetne procese. Jedna stvar koja bi me mogla ponijeti je da budem miran u loži, ali tu su kolege da pomognu. Ne razmišljam o tome kako će se pamtiti moj mandat. Razmišljam samo da budemo prvi, kako će se mene pamtiti mi je jako nebitno. Ja sam Ivan Bilić i navijač Hajduka sam otkad sam se rodion na Starom placu. Ne bih se dodatno predstavljao. Iskopali ste puno priča, neke i niste."

Dolazite iz financijskog sektora. Dojam je da ste tu radi tih kvaliteta. Jeste li sigurni da financijska situacija Hajduka nije takva da je potrebna vaša ekspertiza? Na pitanje je odgovorio Pavelin.

"Nije u pitanju jedan čovjek nego tim ljudi. Financijska pozadina gospodina Bilića je njegova prednost u poslovnom svijetu, što se tiče sporta, Hajduk je prepun pametnih ljudi čije će mišljenje on slušati. Mi financijske izazove kontroliramo, dok god Hajduk ne bude igrao stabilno europska natjecanja. Financije su uvijek izazov dok ne postignemo europski kontinuitet. Nakon što smo opozvali Jakobušića u javnom prostoru se pojavilo puno dezinformacija. Bespredmetno je raspravljati o Josipu Paviću za kojeg se tvrdilo da treba biti predsjednik. U devetom mjesecu 2023. godine smo krenuli razmatrati eventualne nasljednike za Jakobušića, morali smo biti spremni za svaki scenarij. Već tada smo imali niz kandidata. Među njima je bio i gospodin Bilić. U zadnja dva mjeseca smo listu sveli na četiri kandidata i izabrali smo njega. Niti smijem niti bi bilo korektno reći tko su drugi kandidati. Bilić nije plan B, nego jedan od ravnopravnih kandidata", rekao je i nastavio:

"Sportski neuspjeh u ovoj sezoni je jedan od razloga smjene Jakobušića, ako se sjećate istanuo sam da nismo tražili boljeg nego drugačijeg predsjednika. Jakobušić je svoju diomnicu odradio kvalitetno. Sada je potrebna jedna druga energija. Što se tiče ciljeva prema novom predsjedniku, isti su. Hajduk se mora boriti za prvenstvo i Kup te grupnu fazu, to posebno naglašavamo zbog financijske stabilnosti. To su ciljevi koji se ne minejaju bez obzira na to tko je u Upravi ili NO-u. Ključni izazov je povezati razvoj mladih igrača i ispunjenje rezultatskih ciljeva. Ne mogu reći do kada moramo osvojiti prvenstvo. Ako doživite neuspjeh ne znači da ste loše radili, može se desiti da u 95. minuti odlučujuće utakmice pogodite stativu i izgubite titulu. Bitno je što ste sve radili prije toga."