Sergej Jakirović tražio je jedan prijelazni rok da posloži Dinamu. Ove zime na Maksimir su sjetjeli Arber Hoxha, Takuya Ogiwara, Fran Brodić i Moreno Živković.

Prvi od navedenih plaćen je milijun eura, drugi je stigao s posudbe, dok je posljednjoj dvojici raskinuta posudbu.

I sam trener Plavih nakon Gorice je zavapio kako treba pojačanja na još dvije pozicije, a to su desni bek i napad.

Desni bek je trebao biti riješen dovođenjem Koffija Kouaoa, no jedino vrijedno spomena u Dinamu trenutno je liječnička služba, pa Obalobjelokošćanin nije prošao liječnički pregled. Opcija je za tu poziciju nekoliko, no ne bi nas čudilo da do kraja sezone to odigra Stefan Ristovski.

Iako su doveli Brodića, a na plaći još imaju Brunu Petkovića, Sandra Kulenovića i Josipa Drmića, u Dinamu sanjaju napadača koji riješava utakmice.

U HNL-u je samo jedan igrač koji bi bio istinsko pojačanje za Plave, ako ne računamo reprezentivce Hajduka i Rijeke, a njegovo ime je Ramon Mierez.

Navijači Dinama uvjereni su da je Ristovski promjenom broja na dresu, s 22 na 13, oslobodio mjesto Argentincu, no pitanje je imaju li u Maksimiru sredstva da kompletiraju taj transfer.

Mierez ugovor s Osijekom ima do ljeta 2025., a prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura. Ove sezone je u 27 nastupa zabio 11 golova uz četiri asistencije.

Nesumljivo, Argentinac za kojeg je Osijek platio Alavaesu 2,5 milijuna je čovjek kojeg Dinamo treba. Hoće li to biti ove zime, na ljeto ili će čekati istek ugovora ovog 26-godišnjaka, tek nam preostaje vidjeti…

