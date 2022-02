Dinamo će u uzvratnoj utakmici play-offa UEFA Europa lige protiv Seville, u četvrtak s početkom u 18:45 na Maksimiru, istrčati bez kapetana, Arijana Ademija, što je službeno potvrdio i klub.

Razlog zbog koje Ademi propušta bitan europski susret je kontuzija mišića, a sad ovo otvara nove probleme za trenera Željka Kopića, koji mora momčad koja je u padu, podignuti, pojačati za Seviilu i ono što nakon toga slijedi.

Koliko je ozljeda ozbiljna još uvijek nije poznato, no iz kluba su potvrdili da će se Ademijevo zdravstveno stanje provjeravati do kraja tjedna, a potom donijeti odluka o tome kada će biti spreman za nastavak.

Problemi s ozljedama

Međutim, to nisu sve loše vijesti za Dinamo. Zbog ozljede neće nastupiti Luka Ivanušec i to ne samo protiv Seville, već ga neće biti možda i dulje vrijeme, a to je još teži udarac za Modre koje čeka turbulentan rasplet u Prvoj HNL i koji za vikend igraju veliki derbi za prvo mjesto protiv Osijeka. Ivanušec ima problema s trbušnim zidom i čini se da situacija nije tako bezazlena.

Nadalje, upitno je stanje Kevina Theophile-Catherinea, no očekuje se da će on moći nastupiti a otprije su ozlijeđeni Komnen Andrić i Dino Perić. Modri će, dakle, protiv Seville ići znatno oslabljeni bez dvojice najvažnijih veznjaka, a sada je pitanje kako će Kopić posložiti ekipu i tko bi mogao startati od prve minute.

Tko će igrati?

Na vratima je siguran Dominik Livaković, no već ispred njega moglo bi biti promjena. Do sada standardni lijevi stoper Bartol Franjić mogao bi biti zamijenjen Rasmusom Lauritsenom ili Emirom Dilaverom. Danac možda ima prednost, no nije baš u bog zna kakvoj formi, ali Franjić se dosta potrošio i možda je bolje da je svježiji za derbi s Osijekom, ma koliko to ludo zvučalo, nego za utakmicu sa Sevillom.

Na mjestu centralnog stopera bit će Josip Šutalo, a desni stoper, ako sve bude u redu, a vjerujemo da će biti, je Theophile-Catherine. Bekove, odnosno, "wing" bekove igrat će Petar Bočkaj na lijevoj i Stefan Ristovski na desnoj strani, a onda u sredini imamo najzanimljiviju situaciju. Josipu Mišiću i Ameru Gojaku trebao bi se pridružiti Marko Bulat. Jasno je da zamjene za Ademija u Dinamu nema, i pred mladim Bulatom bit će izuzetno težak zadatak i odgovoran posao, ali što je tu je.

U napadu se, u ovoj formaciji, očekuju hrvatski reprezentativci Mislav Oršić i Bruno Petković.

Moguća i promjena formacije

E sada, tako bi to trebalo izgledati u 3-5-2 sustavu, no Kopić je prezentirao i 3-4-1-2 formaciju protiv Lokomotive prošlog vikenda. Iako je ta utakmica završila neriješeno i Dinamo doista nije pokazao previše, Dinamo je trenutno toliko osakaćen ozljedama i kadar mu je takav kakav je, da bi Kopić mogao pribjeći i ovoj formaciji.

U slučaju da pređe na 3-4-1-2 vjerojatno bi iz postave ispao Bulat, a upao bi možda Deni Jurić ili novopridošli Azerbajdžanac Mahir Emreli, od kojeg za sada nismo vidjeli gotovo pa ništa, a krajnje je vrijeme da pokaže zašto je doveden.

Bilo kako bilo, Dinamo u obje varijante hendikepiran za dvojicu najboljih igrača koje je zaista teško, ili gotovo nemoguće, nadomjestiti. Može li Dinamo s ovom ekipom ponoviti Tottenham od prošle godine i preokrenuti sve u svoju korist, to je teško reći. Svakako ima manje šanse nego lani kada su tu bili i Lovro Majer i Kristijan Jakić pa na koncu i Ademi i Ivanušec te Petković, ali s puno boljom formom. A vodio ih je i drugi trener. Ovisit će svakako i o voljnom momentu kod pojedinaca, o tome hoće li ih Sevilla podcijeniti kao što je Tottenham onomad, o podršci navijača... Ima tu dosta faktora, ali u svakom slučaju bit će pravo čudo ako Dinamo prođe Sevillu.