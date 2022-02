Juniori Hajduka neće igrati u osmini finala Lige prvaka mladih. Madridski Atletico je danas slavio na Poljudu s 3-2 nakon jedanaesteraca. Golova u 90 minuta, pak, nije bilo. Utakmice osmine finala igrat će se 1. i 2. ožujka. Do kraja nokaut-faze igra se samo jedna utakmica, a Final Four je na rasporedu krajem travnja u Nyonu.

Lutrija penala odlučila pobjednika

Odluka ovog ogleda šesnaestine finala (play-offa) dogodila se tijekom udaraca s bijele točke gdje su spretniji i sretniji bili igrači koje trenerski vodi nekadašnji legendarni igrač Fernando Torres. Ljubičić i Capan su pogađali vratnice, dok je na kraju Pukstas promašio kompletna vrata za madridsko slavlje. Vratar Hajduka Silić je, pak, zaustavio udarac Corrala, ali su svi ostali igrači Atletica bili sigurni.

Trener Hajdukovih juniora Marijan Budimir i njegov stručni stožer izvrsno su taktički pripremili utakmicu Lige prvaka mladih protiv Atletico Madrida. Odigrali su vrlo izjednačen susret na Poljudu, a nakon što u 90 minuta nije bilo pobjednika, igrači su pristupili izvođenju jedanaesteraca.

'Nismo igrali protiv Bjelovara, igrali smo protiv Atletico Madrida'

Marijan Budimir osvrnuo se na svoje hrabre igrače...

"Razočaranje je veliko nakon poraza na jedanaesterce. Igrači su popadali u svlačionici. Naravno da smo razočarani, ali ja sam im rekao kako sam ponosan na njih. Odigrali su lavovski 94 minute protiv izuzetno jakog Atletica. Na kraju krajeva, jedanaesterci su lutrija. Vratnice i tijekom utakmice i na penalima nažalost nisu bile na našoj strani", rekao je trener juniora Hajduka Marijan Budimir za službenu web stranicu Hajduka nakon utakmice, pa dodao:

"Gledajte, proučili smo ih, ali ne igramo protiv Bjelovara, igramo protiv Atletico Madrida koji je po mom mišljenju vrlo jaka ekipa. Mislim da će otići daleko. Baš smo danas u najavi utakmice ja i moji pomoćnici govorili tko danas prođe, da će ići daleko. Dočekali smo je, ali nažalost nije ušla".

'Kad smo imali loptu, trebali smo biti mirniji'

Budimir je otkrio što su trebali njegovi igrači raditi možda drugačije, bolje...

"Ono gdje smo trebali biti bolji je kada smo imali loptu, trebali smo biti mirniji. Tu su nam nedostajali pojedinci koji bi možda to na bolji način odradili. Što je, tu je, drugo poluvrijeme smo to malo poboljšali. Međutim, jednako kao i mi i oni bi se spustili dolje i ovo je sve bilo kao jedna šahovska partija gdje se uzimalo malo rizika. Na kraju smo došli do jedanaesteraca i nismo uspjeli", zaključio je Marijan Budimir.