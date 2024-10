Igrači zapeli više od 12 sati na aerodromu bez hrane, sumnjaju na osvetu: 'Zarobili su nas'

Nigerija je odlučila reći ne kvalifikacijskoj utakmici protiv Libije za Afrčki kup nacija koja se trebala igrati sutra, a razlog tomu su problemi prilikom dolaska u Libiju, javlja ugledni britanski BBC. Trebali su sletjeti u Bengazi, no preusmjerili su ih u tri sata udaljenu zračnu luku, a tek onda počeli su problemi.

Nogometni savez Libije nije poslao vozila koja su trebala prevesti igrače do hotela u Bengaziju u kojem su trebala biti smješteni, tako da su Nigerijci ostali zarobljeni u zračnoj luci i to bez hrane, interneta i mjesta za spavanje.

"Proveli smo više od 12 sati u napuštenoj zračnoj luci u Libiji nakon što je naš zrakoplov preusmjeren tijekom spuštanja. Libijske vlasti poništile su našu dozvolu za slijetanje u Bengazi bez ikakva razloga. Nakon slijetanja u Al Abraq libijske službe zarobile su nas u zračnoj luci bez mogućnosti telefoniranja, jela i pića. Ovakvo nešto sam već doživio igrajući u Africi, ali ovo je sramotno ponašanje, čak ni pilot iz Tunisa nikada prije nije vidio ovakvo nešto", poručio je kapetan William Trost-Ekong na X-u.

Na kraju se sve to otegnulo na više od 15 sati boravka u zračnoj luci, a to je navodno dio osvete za to kakav su tretman libijski nogometaši imali u Nigeriji prije samo nekoliko dana…

Libijski nogometni savez (LFF) rekao je da je "duboko zabrinut" zbog izvješća o situaciji koju je doživjela reprezentacija Nigerije, ali je zanijekao sugestije o podmetanju ikom s njihove strane.

"Imamo najveće poštovanje prema našim nigerijskim kolegama i želimo ih uvjeriti da preusmjeravanje njihova leta nije bilo namjerno", poručili su.

Nogometni savez Libije dodao je da se poremećaji mogu pojaviti zbog rutinskih protokola zračnog prometa, sigurnosnih provjera ili drugih logističkih izazova i kazao da se nada da se nesporazum "može riješiti uz razumijevanje i dobru volju".

Treba spomenuti kako su Nigerijci upisali dvije pobjede protiv Benina i Libije, remizirali protiv Ruande, trenutačno su prvoplasirana momčad skupine D i blizu su odlaska na Afrički kup nacija.

