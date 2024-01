U subotu započinje ovogodišnje izdanje Afričkog kupa nacija koji će trajati do 11. veljače, no svemu je mogla prethoditi velika tragedija. Naime, u avionu reprezentacije Gambije, koja je bila na putu prema Obali Bjelokosti gdje se održava ovogodišnji turnir, odvijala se prava drama.

Odmah nakon što su poletjeli iz Gambije, nogometaši su počeli gubiti zrak, gušiti se i osjećati glavobolju.

Pilot je nakon samo devet minuta leta okrenuo avion i ponovno sletio na aerodrom u Gambiji.

Dva nogometaša su i dalje u šoku nakon traumatičnog iskustva, a tek ostaje za vidjeti kako će reprezentacija Gambije prijeći put duži od 1600 kilometara i hoće li se ponovno usuditi ući u avion.

"Sa žaljenjem obavještavamo da se čarter let koji je prevozio 'Škorpione' na Afrički kup nacija vratio u Banjul zbog tehničkih problema. Let je trajao devet minuta kada je posada shvatila što se dogodilo i zatražila povratak u Banjul. Preliminarne istrage su pokazale da je došlo do gubitka tlaka u avionu", priopćili su iz Nogometnog saveza Gambije.

Gambija je smeštena u grupu sa Senegalom, Gvinejom i Kamerunom, a prvu utakmicu bi trebali igrati u ponedjeljak protiv Senegala.

