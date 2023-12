Dinamo igra najturbulentniju sezonu još od one famozne 2004./2005., a naznake da neke stvari idu nabolje došle su u posljednja tri susreta. Povezane su tri pobjede, do kraja jesenskog dijela sezone ostale su još tri utakmice, a sve se igraju na Maksimiru.

U sezoni 2022./2023. navijači Dinama su prešli brojku od 6 tisuća u prosjeku po utakmici HNL-a, što je nadmašilo brojke svake sezone u posljednjih 15 godina. Iako, po raznim forumima i društvenim mrežama jasno je očito da brojači na određenim tribinama ne funkcioniraju, ali ni iz kluba previše ne mare o tome, ali napredak je vidljiv.

Zasad, u sezoni 2023./2024., na sedam prvenstvenih utakmica bilo je 6497 gledatelja u prosjeku (prema Transfermarktu), a Plavi će prije Božića igrati još sa Rudešom i Hajdukom. Ne zaboravimo, između te dvije utakmice bit će i ona s Ballkanijem, također na Maksimiru kao i dva prvenstvena susreta.

Prodaja ne ide baš najbolje, a ni u klubu nisu uložili prevelik trud

Jasno je kako u subotu na Maksimiru gostuje najslabija i najneatraktivnija momčad u ligi, a to je Rudeš, ali to ne smije biti izgovor navijačima Dinama da ne dođu na stadion. Obzirom na buđenje momčadi i veliku bitku za naslov koju će Plavi voditi sa Rijekom i Hajdukom, nitko ne bi smio uopće gledati na to s kim Dinamo igra, nego kada je utakmica i doći na stadion.

Ako ništa, barem za uvertiru prema europskoj ili derbi utakmici. Ukoliko ni to nije motivacija, pasivni dinamovci mogli bi pogledati što se u srijedu događalo u Kranjčevićevoj ulici. Naime, Hajduk na valu neviđene euforije stiže u goste Lokomotivi, a već je sada sigurno kako će tribine stadiona u Kranjčevićevoj biti ispunjene. Ako mogu navijači Hajduka (bez obzira što ih je i veliki broj u Zagrebu i okolici) doći na utakmicu svog kluba u ''tuđem'' gradu, zašto ljubitelji plave boje ne bi pohodili vlastiti stadion na kojem igra njihov klub?

Još nije vrijeme za zimski san

Tri prevažne utakmice igrat će momčad Sergeja Jakirovića, a prijekopotrebna bit će im podrška navijača, bez obzira na to tko se nalazio na suprotnoj strani terena. Ne apstiniramo naravno tu niti sam klub, koji bi definitivno morao poraditi na marketingu i pronaći način kako animirati ljude na dolazak na stadion u ovim hladnim mjesecima.

Rast u posjeti jasno je vidljiv, ali to ništa ne znači ako u subotu 9. prosinca na Rudeš dođe 2 tisuće, a na derbi tjedan kasnije 15 tisuća navijača. Dinamovci, još nije vrijeme za zimski san!

