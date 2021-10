Krilni nogometaš Napolija Hirving Lozano dao je intervju za ugledni američki ESPN, u kojem se prisjetio ozljede koju je početkom ljeta pretrpio igrajući za reprezentaciju Meksika protiv Trinidad i Tobaga.

Završio na operaciji

Lozano je u 11. minuti utakmice stradao u sudaru s golmanom Marvinom Philippsom.

Meksikanac je morao na operaciju nakon nesretnog sudara, a liječnici su mu rekli da je mogao umrijeti. Sad je po prvi put otvoreno progovorio o situaciji koju će zauvijek pamtiti...

"Mnogi liječnici rekli su mi da sam mogao izgubiti život i u tim trenucima osjećate se jako uplašeno, jer bih iza sebe ostavio dvoje djece, ženu samu, što bi bio težak udarac za sve moje i tjera vas na razmišljanje o mnogim stvarima", rekao je za ESPN u intervju.

"Mislim da kada budete imali djecu, više je u pitanju ono što će se njima dogoditi nego tebi."

Lozanu je odmah po nezgodi pristupilo medicinsko osoblje, koje je igraču stavilo ovratnik. Zadobio je duboku porezotinu kroz oko i odveden je u bolnicu na pretrage.

"Bila je to ozbiljna ozljeda. Da su me udarili malo više ulijevo ili udesno, mogao sam biti paraliziran ili čak izgubiti oko. Imam ožiljak. Bio sam jako uplašen, ali supruga je bila uz mene i cijelo vrijeme me podržavala".

Lozano je uključen u sastav Meksika za predstojeće kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo protiv Hondurasa i u El Salvadoru, kao i napadač Wolvesa Raul Jimenez.

'Jako sam sretan što se vratio'

Jimenez se vratio među Wolvese nakon što je propustio veliki dio sezone Premier League 2020-21., nakon što je u studenom ozlijedio glavu protiv Arsenala.

Napadač je postigao svoj prvi gol od povratka u akciju u pobjedi Wolvesa rezultatom 1: 0 u Southamptonu prošlog tjedna, a Lozano je oduševljen što se Jimenez vratio na travnjak.

"Osobno sam jako sretan što se vratio jer je ozljeda bila složenija", dodao je.

"Bilo je teško. Najvažnije je zdravlje. Znam da puno daje reprezentaciji i skupini. On je sjajan igrač i veliko ljudsko biće."