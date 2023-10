Legendarni švedski napadač hrvatskih korijena ZlatanIbrahimović (41), okončao je igračku karijeru na kraju prošle sezone.

Spektakularni FNC 13 na rasporedu je 4. studenoga, a revanš Croate i Vase usred Beograda pratite ekskluzivno na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On sada uživao u mirovini i često daje intervjue talijanskim medijima,a u javnost povremano istupaju i njegovi bivši suigrači, ali i protivnici koji otkrivaju zanimljive priče o Šveđaninu.

Foto: FNC - VOYO Foto: FNC - VOYO

Jedan od nih je Nedum Onuoha, koji je prepričao svoj sukob s Ibrom u MLS-u. Zlatan je tamo igrao za LA Galaxy, a Onouha za Real Salt Lake.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sjećam se kada je Ibrahimović stigao MLS i njegovog predstavljanja. Mislim da je tada pokazao manjak poštovanja prema ligi. Kad smo igrali protiv LA Galaxyja u drugom je poluvremenu došlo do problema", rekao je i opisao sukob koji nije išao po njegovim planovima:

"Htio sam mu stati na put, a on me uhvatio za vrat i bacio na pod. Nakon toga se počeo derati da ustanem. Izgubio sam živce i do kraja utakmice smo se samo raspravljali. On mi se smijao svaki put kad bih pogriješio. Zabio je za pobjedu i nasmijao mi se u lice. Ta scena kruži internetom. Nisam to vidio uživo što je bilo za moje dobro. Nakon utakmice mi je prišao na putu do svlačionice i pitao me jesam li se smirio. Ljubazno sam mu rekao da se udalji, a ostali igrači su mu rekli u kojem smjeru da ode."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ibrahimović je tijekom karijere ukupno odigrao 866 utakmica i postigao 511 pogodaka, a tijekom karijere igrao je za brojne nogometne velikane poput Intera, Juventusa, Barcelone, Manchester Uniteda...