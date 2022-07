Hrvatski trener Igor Tudor bez kluba je od svibnja ove godine, kada je otišao iz talijanskog prvoligaša Verone nakon što se nije uspio dogovoriti s upravom kluba oko nastavka suradnje.

Tudor je Veronu vodio samo jednu sezonu i ostvario jako dobar rezultat, završili su na devetom mjestu i tako debelo premašili očekivanja jer se pretpostavljalo da će se boriti za ostanak.

No, unatoč tome, Tudor je napustio klub, a nedavno se pojavila vijest da bi trenersku karijeru mogao nastaviti u Španjolskoj i to u kultnom prvoligašu Athletic Bilbau, no to se ipak nije ostvarilo jer je predsjednik baskijskog kluba postao Jon Uriarte koji je doveo Ernesta Valverdea.

No, Tudor je jako tražen i čini se da neće još dugo biti bez kluba, a u petak se pojavila informacija da bi mogao završiti na klupi francuskog giganta i bivšeg prvaka Europe Marseillea.

Tu vijest je objavio najpoznatiji stručnjak za nogometne transfere Fabrizio Romano, koji je napisao i da je hrvatski stručnjak glavni favorit za novog trenera Marseillea te da su ga klupski čelnici već kontaktirali.

Marseille traži novog trenera, nakon što je klub napustio Argentinac Jorge Sampaoli (62), koji je s momčadi prošle sezone osigurao Ligu prvaka. Francuski sportski list L'Equipe objavio je da je Argentinac otišao jer je bio nezadovoljan transfer politikom.