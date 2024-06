Igor Štimac, 56-godišnji hrvatski trener i nekadašnji hrvatski izbornik, prošlog tjedna dobio je otkaz u Indiji, čiju je reprezentaciju vodio.

Kraj suradnje se dogodio nakon razgovora čelnika tamošnjeg saveza i Štimca, a uslijedio je zbog slabih rezultata Indije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Indija je u skupini gdje su još nastupali Katar, Kuvajt i Afganistan skupila tek pet bodova tijekom šest utakmica. Zauzela je treće mjesto te se nije plasirala u nastavak kvalifikacija za iduće SP.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Štimac je pet godina bio izbornik Indije, a najveći uspjesi su mu dva osvojena prvenstva južne Azije. Tamošnji mediji navode kako je ovo kraj „živopisnog trenera“ na vrhu indijske reprezentacije.

Štimcu je nakon raskida trebala pripasti odšteta od 340 tisuća eura, no čini se da se situacija zakomplicirala i da će on sada morati tražiti novac na sudu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Dok se ne promijene, ostat će u zatvoru'

"Među nama nije bilo povjerenja, ali ostao sam na funkciji jer nisam želio izdati svoje dečke pa nisam otišao iako sam trebao otići nakon finala prvenstva Južne Azije 2023. godine. Nisam trebao vjerovati ljudima koji vode AIFF, lagali su, prodavali priču o velikim snovima, ali nisu ispunili obećanja. Moja je pogreška što sam im vjerovao", rekao je Štimac za indijski News live.

"Moj odvjetnik je krenuo u istragu. Pričekat ću 10 dana prije podnošenja žalbe, AIFF je vjerojatno u panici i traži pomoć od marketinških partnera da kompenziraju novac koji ja trebam dobiti za puni staž, dakle do lipnja 2026. godine. Rekao sam im da mi daju vremena do kraja lipnja ove godine jer imam pregovore oko dviju potencijalnih ponuda. Kada bih dobio posao, oni mi ne bi morali plaćati nikakvu naknadu, ali ipak su me otpustili već sljedećeg dana. Novi trener će imati iste probleme i sve dok se AIFF ne promijeni, indijski nogomet ostat će u zatvoru", poručio je Štimac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa