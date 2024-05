U prvom dvoboju ovosezonskog finala Hrvatskog nogometnog kupa nije bilo ni pobjednika ni golova, Dinamo i Rijeka su prošloga tjedna odigrali 0-0 pa će se drama oko novog slavljenika u Kupu preseliti na riječku Rujevicu gdje će se ove srijede igrati uzvratna utakmica. Nakon dužeg vremena u ovom finalu vrijedi pravilo pogotka u gostima, a za najavu tog susreta koji će odlučiti osvajača kupa čuli smo se s Igorom Pamićem, bivšim igračem Plavih i hrvatskim reprezentativcem, koji je sada trener Karlovca.

"Kao i svaki put ove sezone, u dvobojima Rijeke i Dinama nema favorita", istaknuo je Pamić na početku i dodao:

"Rijeka ima dobar rezultat, međutim, ima kompleks. Sigurno već polako. Dinamo na Rujevici, bez obzira kako igra, uzima ili bodove ili sad ćemo vidjeti kako će biti s Kupom. Tako da je ovo vrlo neizvjesna utakmica. Vjerojatno opet dosta skromna, jer ipak se tu radi o utakmici gdje popravka više nema. Zato ni ja osobno ne očekujem spektakl, već jednu rovovsku bitku, što je i logično za ovakvu utakmicu."

Potom je govorio o pravilu gola u gostima, što je velika prednost za Dinamo u uzvratu.

"To je objektivna prednost, međutim, Rijeka je bila fenomenalna na Rujevici cijelu sezonu. Moramo priznati, igrali su najbolji nogomet. Bili su tako blizu. OK, dogodilo se to što se dogodilo. Ne treba uzimati njihove rezultate u prvenstvu u obzir. Tu je, tu je Sopić dosta i 'miksao'. Bacili su sve na Kup pa ćemo vidjeti je su li pogodili ili ne. Je, taj gol u gostima može biti prednost. Moraš stalno imati u glavi da ako dobiješ gol da moraš zabiti dva, ali opet ponavljam, specifična utakmica i Rijeka se vjerojatno uzda da joj se mora negdje nešto i vratiti, budući da su igrali tako dobar nogomet. Ne znam samo što je s njihovim samopouzdanjem, nadam se da nije poljuljano ili vjerujem da nije. S ovim svojim porazima nije ugodno, međutim, sigurno na Rujevici nitko ne može biti favorit protiv njih", rekao je.

Za kraj je iskreno rekao što misli o pravilima koja su podigla mnogo prašine, da se finale igra na dvije utakmice i da gol u gostima vrijedi više.

"Svi će razumjeti bez komentara. Bez komentara. Mislim da to zaista nema smisla, pogotovo na kraju sezone. Kad ti dečki imaju toliko utakmica u nogama i mi imamo pravila koja više-manje svi ukidaju, a mi ih uvodimo opet. Ne znam, po meni zaista nije potrebno da se igra na dvije utakmice. Pogotovo pravilo gola u gostima, ne znam koja je razlika 1:1 ili 0:0. Neriješeno je uvijek neriješeno. Ne razumijem taj gol u gostima. To je tako glupo da ja to nisam odavno čuo", zaključio je.