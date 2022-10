Nogometaši Hajduka i Dinama remizirali su u petak navečer na Poljudu 1-1. U drugom dijelu dva puta je bila prekinuta utakmica zbog bakljade, a nad Poljudom je bio gust oblak magle (dima) koji je u jednom trenutku sasvim bio pojeo i igrače i teren, ali i tribine...

Prvi dio Hajduku, drugi 'maglovitiji' Dinamu

Ovaj 101. derbi između Hajduka i Dinama obilježili su i golovi Marka Livaje i Brune Petkovića, koji je zabio iz penala nakon VAR provjere. Bio je to prvi gol za Petkovića na Poljudu protiv Hajduka, time je razbio svoje "prokletstvo".

Prvo poluvrijeme pripalo je Hajduku, dok je Dinamo bio nikad limitiraniji. Međutim, u drugom su zagrebački plavi prebacili u višu brzinu i na kraju su iščupali bod u uvjetima koji dva puta uopće nisu bili na igru.

Za komentar smo zamolili Igora Pamića, poznatog trenera i bivšeg nogometaša i člana Vatrenih na onom Euru 1996. u Engleskoj. Pamić je tijekom karijere igrao i za Dinamo. Bio je poznat kao fighter. Takav je sad i kao trener, a kao sukomentator nogometnih zbivanja britkog je jezika i kaže ono što misli i kako je, bez izmotavanja. Pa, kome pravo, a kome krivo...

"Hajduk je bio dobar u prvom poluvremenu, agresivan, s jasnim naznakama u igri, međutim Dinamo je bio sramežljiv. Niti su imali pritiska, niti igre, niti organizacije. Jednostavno se nije znalo u kojim prostorima igra. Bijeli su tu, čini se, malo iznenadili Dinamo. Znate, Hajduk ne može Dinamo nešto baš previše iznenaditi, ali Dinamo si je to sam dozvolio. Imali su igrači Dinama slabu energiju u pristupu. Nije da oni nisu htjeli, već jednostavno ostali su iznenađeni i onda se dogodio gol i ove dvije-tri šanse. I na grešku isto tako, posjed lopte u svojoj trećini. Tu je Dinamo imao puno problema. Ne sjećam se kad je Dinamo dozvolio nekom da mu naprave te tri-četiri šanse, bez obzira na koji način, bilo iz prekida, iz driblinga, itd... Da Dinamo nije u jednom trenutku mogao ući u Hajdukovih šesnaest metara. Prvo poluvrijeme zasluženo je dobio Hajduk", kazao nam je Igor Pamić i dodao:

'Neobjašnjivo mi je to bilo od Hajduka'

"I onda dolazimo do drugog poluvremena, u kojem je po meni neobjašnjivo... Hajduk nikad nije imao bolju situaciju, po meni, definitivno... Vodiš 1-0, Dinamo je jednostavno nikakav, Hajduk nije samo trebao dopustiti da Dinamo uđe u igru, jer Plavi imaju kvalitetu, jaku klupu, igrače koji mogu preokrenuti utakmicu i donijeti kvalitetu više. Teško je onda izdržati. Hajduk je sam dao Dinamu da igra u njihovoj trećini. To više nije bio onaj Hajduk iz prvog dijela. Vrlo opasno je dopustiti igrati Dinamu u svojoj trećini. I ona izmjena, po meni, Sahiti-Mlakar, bila je možda i presudna. Nakon toga je vrlo brzo pao gol, mi ne znamo što bi događalo, ali jednostavno tu je Hajduk sam i trener pokazao da više nema, pogotovo Sahiti koji je ofenzivan i najokomitiji igrač Hajduka. Na kraju krajeva, pokazao je da ipak na neki način, kroz koji faul i zadržavanje igre, da je zadovoljan i to je problem."

Igor Pamić objasnio nam je i tu Hajdukovu pogrešku koja se dogodila...

'Bila je to nonšalancija stopera Hajduka'

"Pogreška Eleza je ono... Čovjek uđe kod 1-0 za Hajduk tako nonšalantno u duel s Baturinom, ovaj mu uzima loptu i nakon toga pada gol. Jednostavno, za mene je to nedopustivo. Tu je bio ključ. U suštini, dvije greške katastrofalne su odlučili da Hajduk ne pobijedi danas. Neću reći da Dinamo bi zabio, uvjeren sam čak kako je Hajduk nastupio. Ta nonšalancija stopera Hajduka i onda drugi stoper Hajduka uopće ne gleda loptu, gdje je lopta nego je samo koncentriran na igrača i čisti penal. I 1-1".

Je li u nečem Karoglan iznenadio Čačića?

"Mislim da nije, nema tu tajni. Nitko trenerski gledano nikog nije iznenadio. Bijeli su bili bolji u igri, Dinamo im je dozvolio da budu toliko 'bezobrazni'. Jednostavno, Dinamo nije bio dobar. Baš sam gledao i komentirao s prijateljima, razmišljao o tome, Hajduk je bio na svom najboljem nivou, a Dinamo na nikakvom. Vidjelo se da ako Dinamo malo pojača, Hajduk ne može izdržati i Dinamo ne može izgubiti utakmicu. To je to".

HNL, 14. kolo:

Hajduk - Dinamo 1-1 (Livaja 27 / Petković 72-11m)

U subotu:

Lokomotiva - Gorica (15.00)

Varaždin - Osijek (17.10)

U nedjelju:

Istra 1961 - Šibenik (15.00)

Slaven Belupo - Rijeka (17.10)

