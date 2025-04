Veliki četvrtak je dan koji slavi spomen na pranje nogu i posljednju večeru Isusa Krista s apostolima, kako je opisano u evanđeljima. To je peti dan Velikog tjedna, kojemu prethodi Velika srijeda, a slijedi Veliki petak, dan Muke Gospodnje. Petkom u Velikom tjednu slavimo spomen Isusove teške i nasilne osude, muke i same smrti, a za njim slijedi Velika subota. Velika subota ili Sveta subota je zadnji, treći dan Vazmenoga trodnevlja.

Najveći kršćanski blagdan

Slavi se dan prije Uskrsa, najvećeg kršćanskog blagdana. To je dan tišine i molitve. Na Veliku subotu Crkva se zadržava kod Gospodinova groba te u molitvi i postu razmišlja o Njegovoj muci, smrti i silasku u podzemlje. Zašto vam sve to pišemo? Zato što se na ove svete dane igraju nogometne utakmice, a nije vrijeme za takvo što. Iz godinu u godinu hrvatske navijačke grupe svojim priopćenjima upozoravaju da se utakmice u hrvatskom nogometu ne igraju na svete dane. BBB-ovci su znali i bojkotirati utakmice na Veliki petak. Hrvati se diče vjerom, Bog i Hrvati, obiteljske vrijednosti, HNS se ponosi svim hrvatskim svetinjama, Vatreni znaju ići u crkvu prije utakmica, Zlatku Daliću vjera je jako bitna i ide na hodočašća. Bog, vjera, obitelj, domovina, nisu to samo fraze u Hrvatskoj. Pa, kako se to onda igra nogomet na svete dane? Pitali smo pet nogometnih stručnjaka što misli o igranju utakmica na Veliki četvrtak, Veliki petak i Veliku subotu?

Utakmice na Veliki četvrtak, Veliki petak i Veliku subotu

Dinamo na Veliki četvrtak na Šubićevcu igra susret 30. kola SuperSport HNL-a protiv Šibenika, a Hajduk na Veliki petak gostuje u Varaždinu protiv istoimenog domaćina od 18.45, dok Lokomotiva dočekuje Slaven Belupo od 16. 00. Osijek - Gorica i Rijeka - Istra utakmice na rasporedu su na Veliku subotu.

Igor Pamić, trener niželigaša Karlovca, bivši nogometni reprezentativac, na Veliku subotu u sklopu 24. kola SuperSport Druge nogometne lige gostuje sa svojom momčadi u Grobničanu.

'Ne respektiramo svetinje'

"A što da radiš, moramo igrati kad nam je tako rečeno, kad je takav raspored. Posao je posao", kazao je u uvodu razgovora Igor Pamić.

Sveti dani nisu dani za nogomet. Mnogi dijele naše mišljenje...

"Što da vam kažem. Borim se s tim već 10-15 godina, sa svima se borim da se kolo koje pada na Uskrs, na te dane, da ga se treba prebaciti i gotovo, nema tu. Točno se zna kad je koji blagdan i kad se radi raspored utakmica tekuće sezone. Smatram da bi krovna organizacija UEFA, kojom mi pripadamo i pod čijim smo na neki način nadzorom, kao i HNS, uistinu trebali, po meni, mojim kriterijima, voditi računa da se raspored odigravanja utakmica jednostavno prilagodi. Ne može mi nitko reći, objasniti, da se utakmica može odigrati koji dan ranije ili kasnije i da je raspored baš toliko pun, ako ćemo imalo respektirati nešto što je sveto".

'Najteže je igračima i trenerima'

Nikola Jurčević ima svoje mišljenje o igranju na svete dane...

"Kalendar je nažalost takav i raspored je gust. Vjerujte mi, najteže je igračima i trenerima, a puno publike jednostavno i na te dane voli gledati nogomet".

Zoran Vulić nam govori:

'Cijela Europa ne poštuje nikakve blagdane'

"Može se igrati na svetkovine, ali cijela Europa ne poštuje nikakve blagdane i mislim da svi skupa idemo u jednom krivom smjeru. Nije to moje da o tome raspravljam. Svatko radi onako kako se osjeća".

'Grijeh ne ide u usta, nego iz usta'

Robert Špehar, trener ŽNK Osijek, naglašava:

"Ne bih išao toliko daleko. Najbitnije da utakmica nema na sam dan Uskrsa. Samo ću reći da grijeh ne ide u usta, nego iz usta. Ako su namjere dobre, onda je sve u redu, nije grijeh, nije loše i nema kontroverzi."

'Sve se vjere trebaju poštovati'

"Načuo sam i da neki planiraju odrađivati treninge na Uskrs, to mi je još tužnije, ali s druge strane vjera je prilično osobna stvar i neko nametati nešto, nije u redu ni to. Svaku dobru namjeru dragi Bog progleda kroz prste, ako je namjera dobra, nije grijeh. Slažem se da treba poštivati svete dane, ali treba poštivati i svete dane u svakoj vjeri, a ne samo u kršćanstvu. Treba se poštivati i Muslimane kad poste, kad su njihovi sveti dani. Ako se poštuje njih, treba se poštivati i katolička vjera. Sve se vjere trebaju poštovati, a opet mislim da dragi Bog odozgo gleda i dobre namjere nikom ne zamjera. Sretan Uskrs svima!"

