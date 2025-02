Situacija kod drugog gola Kyliana Mbappea za 2-0 Reala protiv Manchester Cityja sinoć na Santiago Bernabeuu, kad je Francuz sjajno lažnjakom prevario Joška Gvardiola i bacio tribine u Madridu u trans, središnji je highlights ovog dvoboja. Naravno, kako to obično biva, društvene mreže zafrkavaju Joška Gvardiola kao što bi zafrkavali bilo kojeg drugog igrača. Sve vrvi od memova, ali tako je to u ovo moderno doba.

'Mbappé poslao Gvardiola nazad u Hrvatsku'

"Kylian Mbappé poslao je Gvardiola nazad u Hrvatsku", jedan je od mnogih komentara na tu situaciju. Poznata stranica Troll Football napisala je: "Mbappé poslao Gvardiola nazad u Dinamo Zagreb". Čak je ESPN na svojem službenom profilu istaknuo:

"Poslao Joška Gvardiola po hot-dog za svoj drugi gol". Napisali su i - "Kylian Mbappé stvarno je zurio u Joška Gvardiola i pokazao na njega dok je ležao na zemlji nakon što je Mbappé bacio na tlo braniča i zabio".

Noć za pamćenje Mbappea

The Athletic također na X mreži piše o toj situaciji:

"Kylian Mbappe je poslao Joška Gvardiola na tlo nakon finte i zabio. Bila je ovo prva velika noć za Mbappea kao Realove devetke".

Madridski AS o sjajnoj Mbappeovoj akciji i završnici protiv Gvardiola piše pod naslovom:

AS: 'Mbappe je poslao Gvardiola po cigarete genijalnošću'

"Epski dribling protiv braniča od 90 milijuna eura za Mbappeovu prvu povijesnu utakmicu. Nezaboravno. Francuz je odigrao svoju prvu partiju na Bernabeuu za upisati je velikim slovima. Tri gola kao tri sunca, ali prije svog i Realovog drugog poslao je Gvardiola po cigarete svojom genijalnošću."

Daily Mail opisuje situaciju kod drugog gola Reala: "Drugi pogodak postigli su 12 minuta prije kraja prvog poluvremena. Počelo je briljantnim dodavanjem Bellinghama Viniciusu Jr. i brzo je dodao Rodrygu. Uklizao je do Mbappea, koji je slatko ubacio unutar Joška Gvardiola i zakucao loptu u gol".

Guardian: 'City nije pokazao ništa, Real je igrao s pola snage'

Guardian u svom izvještaju ističe jedan detalj: "Kada je Joško Gvardiol pucao s nekih 16 metara što mu je blokirao Aurelién Tchouaméni, bio je to jedini put da je City pucao u prvom poluvremenu i jedva da se to zabilježilo, jer nije bila nikakva prilika, samo pokušaj. Jedva da su zapravo registrirali to od strane Gvardiola i Cityja. City nije imao veći posjed od Reala. Nisu pokazali ništa, bili su prazna ekipa koja je plutala kroz noć, spora, besciljna i ranjiva. Ako Real nije učinio više, to je bilo zato što nije trebao. Svaki put kad su malo spustili loptu, pobjegli su. Na kraju krajeva, zabili su Građanima tri gola s pola snage".

Čuli smo se jutros s bivšim nogometašem, danas poznatim trenerom Igorom Pamićem. Strateg Karlovca na sebi svojstven način, s dozom humora, ali i stručnosti, objasnio je situaciju s Joškom Gvardiolom, ne samo ono što se dogodilo na travnjaku, nego što se u ovim trenucima događa na društvenim mrežama i s pisanjima medija kad je riječ o drugom golu Mbappea. Naravno, prokomentirao nam je čitavu utakmicu, bezidejni Man City, a jedan ga je potez Pepa Guardiole neugodno iznenadio: "To mi posebno nije jasno zašto je napravio", kazat će Div iz Žminja.

'Joško je napravio pozitivan potez, a Mbappe nije bilo tko'

Idemo redom...

Počet ćemo s Mbapeovim slanjem Joška Gvardiola po "ćevape", kako se neki zezaju s ovom situacijom i kako se to u nogometnom žargonu kaže.

"Sad ću vam reći, nisu niti ćevapi loši nakon onakve utakmice Manchester Cityja, a ako Joško Gvardiol još i puši, onda ima sve i super. Išao si cigarete nabaviti za smirenje, odlično", u šali je kazao Igor Pamić, komentirajući medijske napise AS-a i uzrečicu poslao ga po ćevape.

"Ma, šala mala, budimo sad ozbiljni. Dakle, slažem se da je igrač od 90 milijuna dolara išao reagirati u toj situaciji da je napravio uklizavanje - klizeći start u tom momentu gdje nema puno vremena, ali išao je u toj situaciji Joško tražiti najbolju mogućnost da spriječi gol, tako ja nekako nogometno gledam, međutim nemojmo zaboraviti da Kylian Mbappe vrijedi 200 milijuna eura. Znači, nije ga izdominirao i poslao u 'nabavku' bilo tko, nego Kylian Mbappe. Po kriterijima pisanja društvenih mreža i medija, ispada da je Kylian Mbappe bilo kakav igrač, a ne ponajbolji na svijetu. Bespredmetno je razgovarati o tome, kao što nije u redu niti da se sad sprdaju ljudi s našim Joškom Gvardiolom koji je vrhunski nogometaš. Ono što bi tu napomenuo je da je Gvardiol čak sa svoje pozicije lijevog beka došao skroz u obranu preko čitavog travnjaka, više na desnu stranu, preko svojih suigrača stopera i bacio se da spasi situaciju. Znači, za mene je njegov potez bio pozitivan i pokazatelj je da je dobro čitao situaciju. Joško je predosjetio da bi do toga moglo doći, a na to mjestu Gvardiol nije ni smio biti, nije ni trebao biti, da je obrana Man Cityja bila pregrupirana i postavljena na pravi način", priča nam Paminjo.

'Nije Mbappe tako nešto posebno napravio'

Znači, Pamić tu vidi poziciono da je Gvardiol išao preko cijelog terena spašavati situaciju. Bio je u bočnom kretanju i išao raditi ono što može. Da ga je dočekao okomito, vjerojatno bi blok bio drugačiji i sačekao bi ga. Ovako Gvardiol nije imao vremena.

"Ne vidim to baš nogometno tako da je Gvardiol u toj situaciji reagirao tako loše kao što sad neki to apostrofiraju i navode, odnosno da je Mbappe tako nešto posebno dobro napravio Gvardiolu ili nekom drugom. Mbappe je iskoristio na svoju kvalitetu položaj iz kojeg je Gvardiol dolazio", objašnjava nam Pamić.

Man City je bio loš, u to nema sumnje...

Deprimirani City

"Vrlo je teško, odnosno jednostavno razgovarati o ovoj utakmici. Cijeli svijet vidio je odličan Real, ali i izuzetno deprimiran City, ne loš, nego deprimiran s očigledno trenerom koji nije u formi i u vrlo je teškom periodu. Svakako je razumijem Pepa Guardiolu i igrače Cityja. U jednom momentu praktički ne znaš za poraz godinama i onda se nađeš u situaciji da počneš gubiti više nego dobivati, da upadneš u krizu. Kad si ti naučio na poraz puno je lakše preboliti sljedeći poraz i krenuti u novu utakmicu, međutim momčad, igrači, klub, okolina, kad si ti naučio na pobjede i uđeš u jednu slabu seriju puno se teže čupati. Gubi se kontrola, samopouzdanje, vjera, rade se na najvišem nivou neke stvari koje se inače ne rade, a nemojmo zaboraviti da je City napravio jednu veliku grešku".

Pogledajte situaciju iz ovog kuta. Gvardiol je otišao po ćevape. Jedan komentar dobro opisuje ovu situaciju koju vidite: "Četiri igrača su bila na Kylianu (što uključuje i ponižavanje Joška Gvardiola u procesu do gola) i još uvijek nalazi prostora za postizanje pogotka iz tako tijesnog kuta. Kylian Mbappé: Vi ste strašno talentiran igrač". To je jedan od komentara na X mreži. Madridski As o sjajnoj Mbappeovoj akciji i završnici protiv Gvardiola piše pod naslovom: 'Epski dribling protiv braniča od 90 milijuna eura za Mbappeovu prvu povijesnu utakmicu. Nezaboravno. Francuz je odigrao svoju prvu partiju na Bernabeuu za upisati je velikim slovima. Tri gola kao tri sunca, ali prije svog i Realovog drugog poslao je Gvardiola po cigarete ovom genijalnošću."

'Pep je eksperimentirao'

Koju grešku, Igore, budite precizniji?

"Znači, napravila se greška prilikom dovođenja. Dakle, sva igra Man Cityja je bila bazirana na Rodriju kao što je bazirana i igra španjolske reprezentacije. Rodri je nemoguće bitan, to nije najbolji igrač, ali je godinama najvažniji igrač Man Cityja što je još bitnije i normalno da je Manchester City upao u probleme. Da se City išćupao s dobrim rezultatom, izgledali bi drugačije. Momčad koju je Guardiola jučer poslao na teren sugerirala je da on eksperimentira. Što je u njegovoj glavi bilo da je to napravio, mislio, volio bi njega pitati, to samo on zna, meni stvarno to nije jasno i nema tog čovjeka na svijetu koji je vidio taj sastav i nije se pitao - što Guardiola hoće s tim sastavom postići?!" - zaključio je Igor Pamić.

Aktualni europski prvak Real Madrid nastavio je svoj put u Ligi prvaka prema obrani naslova prvaka nakon što je u play-offu izbacio Manchester City ukupnim rezultatom 6-3. Nakon što je u Manchesteru slavio sa 3-2, Real je na svom travnjaku porazio City sa 3-1. Junak utakmice bio je Kylian Mbappe se tri gola. Luka Modrić je za Real zaigrao od 83. minute, Joško Gvardiol je igrao cijeli susret za City, dok je Mateo Kovačić ušao u igru u 77. minuti.

