NK Osijek trese najveća kriza od kad je Nenad Bjelica došao u klub kao čovjek koji može odvesti momčad do naslova prvaka Hrvatske, do trofeja generalno, kao i napraviti iskorak u Europi.

Još nema trofeja u Osijeku

Niti jedno, ni drugo, Bjelica dosad još nije napravio, niti jedan trofej nije još sletio u grad na Dravi. A, ovo će mu biti treća sezona u kojoj je trener NK Osijek. Neno je u rujnu 2020. došao u klub u obliku trenera-menadžera s velikim ambicijama. Predstavljen na gradilištu stadiona na Pampasu poslao je poruku kako čistiju situaciju nikad u životu nije imao.

Potpisao je Neno trogodišnji ugovor, a osim što sad obnaša trenerski posao Bjelica glavnog klupskog menadžera po uzoru na engleske kolege. U praksi to znači da Bjelica vodi sportsku politiku kluba, brinuti o prodaji, ali i o dovođenju igrača.

Međutim, i s takvim ovlastima, odgovoran je za trenutni rezultat. I Bjelica ne bježi od toga. Ili bježi. Nejasno je, u stvari, to s Bjelicom i kako on na sve gleda.

Bjelica nakon Istre 1961.: 'Ne razmišljam o ostavci. Spreman sam razgovarati s predsjednikom'

"Ne razmišljam o ostavci. Spreman sam razgovarati s predsjednikom kao što smo već razgovarali i kada je on izrazio želju da ostanem na klupi. Dok tako predsjednik misli, ja sam trener Osijeka", izjavio je Nenad Bjelica nakon poraza protiv Istre 1961 na Aldo Drosini jučer, u sklopu 4. kola HNL-a, u susretu u kojem je dominirao Alžirac Mounsef Bakrar.

Osijeka je ovo bila četvrta uzastopna utakmica bez pobjede, treća u HNL-u uz bolni poraz i ispadanje od Kizilžara u Konferencijskoj ligi, dok je Istra 1961 uspjela osvojiti prve bodove u ovoj sezoni. Trenutno su na 6. mjestu.

"Preuzimam potpunu odgovornost za ovo što se dogodilo. Razgovarat ću s predsjednikom, ne želim biti teret Osijeku", rekao je Nenad Bjelica nakon ispadanja iz Europe.

Riječi nakon ispadanja od Kizilžara Bjelica nije pretočio u djelo

Riječi međutim nije pretočio u djelo. Istina je da je sjeo s predsjednikom Ferencom Sakaljem, ali ostavku nije ponudio. Nemojte, ne dao Bog, misliti da zazivamo odlazak Nenada Bjelice iz Osijeka, ali prema dobrom starom uhodanom običaju u Hrvatskoj, trener uvijek plati u ovakvim situacijama.

"Treba li Nenad Bjelica otići iz Osijeka? Nije to pitanje na pravom mjestu, znate... To svaki klub najbolje zna, svoje ambicije, stavove, želje... Jedino i isključivo oni iznutra znaju i oni sad moraju procijeniti što je najbolje za klub. Inače, u ovakvim situacijama, dolazi do promjena trenera, ali nisam vam ja pobornik toga. Svaki klub, svaki trener mogu doći u krizu, međutim ovdje je posrijedi nešto drugo. Ovdje nije samo posrijedi kriza rezultata, nego i kriza komunikacije i međuljudskih odnosa i to je sad već veliki problem. Vrlo bitno je na koji će način NK Osijek to riješiti", kazao nam je Igor Pamić u nedjelju ujutro. Bivši nogometaš Dinama (1994./1995., 28 nastupa - 10 golova) i Osijeka (1995./1996., 25 nastupa - 17 golova), od onih najvećih klubova u Hrvatskoj za koje je nastupao, idealan je sugovornik za ovu temu, ali i za sve aktualnosti oko najvažnije sporedne stvari na svijetu.

'Rezultat Osijeka nije iznenađujući'

Hvale ga i ostali pojedini poznati novinari govoreći i potpisniku ovog teksta, na pressicama u neformalnim razgovorima, da je Pamić jedan od rijetkih koji kaže ono što misli i što je, bez uvijanja i zamatanja političko korektnog odgovora još u celofan, pa kome pravo, a kome krivo...

"Što se tiče momčadi Osijeka, rezultat ništa nije iznenađujući. Iznenađujuće je to da nemaju Osječani rezultat. Međutim, nije Osijek blistao ni prije s Bjelicom. Međutim, imao je nešto drugo, energiju. Očigledno ih je poremetilo. već je to počelo krajem prošle sezone, kad se već osjetio rezultat u posljednjih par kola. Sad se to nastavilo i poraz od Kizilžara definitivno ih je poremetio i ono što je specifično za Osijek je i to da se oni ove sezone nisu pojačali. Svake godine se Osijek ipak pojačavao, ove su čak i puštali, a za mene Osijek nije momčad koja se može boriti za naslov. Nema tu kvalitetu. Sad su na to sve još izgubili i harmoniju, sinergiju i to izgleda dosta loše. Jednostavno, ne vidim način kako će Osijek izaći pobjednikom iz te krize. Moramo znati i da Bjelica igra pragmatičan nogomet koji ja podržavam, ako je rezultat. Međutim, oni su pročitani i kolektivno i individualno. Kod njih, dakle, nema više iznenađenja. I zato je došlo do takvog pada i rezultata", priča nam Div iz Žminja.

Bjelica se promijenio

Bjelica se posljednjih mjeseci, dojma smo, promijenio i postao nervozniji. Nekako kao da je izgubio u javnosti time onaj svoj šarm i staloženost zbog kojih su ga ljudi u Zagrebu, kad je bio trener Dinama, između ostalog i (za)voljeli. Uz rezultate, naravno, kao neki najbitniji faktor. Jesu li Nenini nastupi posljedica i frustracije što s Osijekom ne može do željenog rezultata, što mu ne ide prema željama i očekivanjima? Možda se Bjelica izgubio malo i u realnosti?

"Nenad Bjelica napravio je itekako odličan rezultat s Osijekom. Pitanje je drugo što je tko očekivao. Moje mišljenje je da je Bjelica pretprošle i prošle godine, sezone, napravio pravi rezultat. Teško je očekivati neki ekstra iskorak. Što se tiče njega, on vam ima neku svoju taktiku. Puno puta znao je i po sucima i po nekim stvarima, drži tu neku tenziju i to mu je uspijevalo. No, sad mu to očito više ne uspijeva. Kad momčad vidi da je trener nervozan, momčad onda postaje duplo nervoznija. Smireni trener može izvući nervoznu momčad u jednom takvom trenutku, koji zna vući poteze. Trener najbolje poznaje momčad. Očigledno je da Bjelica, niti u istupima, niti u nastupima, ni po ponašanju, ni po izrazu lica, ni po ničemu, ni po vođenju utakmica nije više isti. Izgubio je malo kompas, što se tiče pogotovo odnosa s navijačima, javnosti, čak bi kazao i igračima. Iako, u HNL-u više nikog nije lako dobiti, pitanje je i koliko Osijek s tim igračima u rosteru može. Bjelica se promijenio u pristupu, nastupu, a to se osjeti i na rezultatu".

Istra je klub amićeve mladosti

Sveukupno je pet godina Igor Pamić, između ostalih klubova koje je trenirao, vodio i momčad Istre kao trener u dva mandata, a trenirao je i rodni Žminj. Jednu sezonu Igor Pamić odigrao je u dresu Istre kao nogometaš. U sezoni 1992./1993. zabio je 12 golova u 34 utakmice za klub u kojem je te sezone nastupio, prema podacima dostupnim na internetu. U Istri je Pamić i započeo karijeru. To je klub njegove mladosti. Istra je njegova ljubav.

"Gledajte, Istra ima tu jednu prepoznatljivost od kad je došao ovaj trener. Igraju dosta atraktivno. Ok, nisu imali rezultat jer su uvijek, što bi rekao moj pokojni prijatelj Buba, u hrvatskom nogometu se dvije stvari znaju. Da će Dinamo biti prvak i da će Istra biti 9. To je jedna izjava koja mi je ostala u pamćenju. To stvarno tako i je. Istra ima nešto, stabilnost, kontinuitet, navijače, oslanjaju se na mlade igrače i tako da mi je drago radi Istre. Istra je po svemu zaslužila da bude tu gdje sada je", zaključio je Igor Pamić.

REZULTATI 4. KOLA:

Petak:

Varaždin - Dinamo 1-1 (Šego 63 / Špikić 45+1)

Subota:

Slaven B. - Šibenik 0-0

Istra 1961 - Osijek 1-0 (Bakrar 90+3)

Nedjelja:

Lokomotiva - Rijeka (21 sat)

Odgođeno:

Hajduk - Gorica

