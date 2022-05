Plava nogometna balada Velimira Zajeca traje i dalje. Ovog puta, na red je došao i aktualni izbornik mlade hrvatske nogometne reprezentacije Igor Bišćan. Znaju se njih dvoje. Jedan je trenirao drugog u Dinamu, pratio u jednom sasvim posebnom igračkom razvoju...

Priča iz davnina

"Gospodin Zajec je bio trener Dinama, a prije toga i sportski direktor koji je meni dao samopouzdanje i povjerenje da bi ja mogao pokazati svoj potencijal. Praktički prvu ozbiljnu utakmicu zaigrati u Ligi prvaka nije mala i jednostavna stvar. Sjećam se, vodili smo u poluvremenu 1:0, ali izgledalo je kao da je pitanje trenutka kada ćemo primiti gol. Jardel, sjajni brazilski igrač stvarao nam je puno problema i trener Zajec mi je rekao da se zagrijem. Noge su mi se odsjekle, cijelo poluvrijeme sam trčao gore dolje, a glavi mi je bilo samo kako ću ja to. Za to vrijeme u poluvremenu je on pitao igrače u svlačionici vjeruju li malom Bišćanu jer on jedini po njemu može zatvoriti Bišćana i da on meni vjeruje", ispričao je Igor Bišćan, danas izbornik U21 reprezentacije detalje svoje prve velike utakmice u dresu Dinama 1998. godine protiv Porta u 4. kolu Lige prvaka na sinoćnjoj promociji knjige “Zeko - biografija Velimira Zajeca” održanoj u Gradskom kazalištu Zorin dom u Karlovcu.

"Kad jedan čovjek s toliko iskustva i znanja stoji iza tebe, onda ti to diže samopouzdanje, a to je i osnovni preduvjet da pokažeš što stvarno možeš. Pobijedili smo 3:1, tako da je to ispalo jako dobro i moram biti zahvalan gospodinu Zajecu za sve što se poslije toga dešavalo. Ja imam jako lijepa i pozitivna iskustva iz rada s njim", dodao je Igor Bišćan, kojeg dosta njih vidi i kao izbornika A selekcije Hrvatske u budućnosti.

Bišćana, jednog od 97 sugovornika autora knjige Sanjina Španovića, sam Velimir Zajec opisao je prije svega kao izuzetno časnog čovjeka. Pomalo, u maniri poput kakvog proroka, ali onog dobrog, Zeko govori o Bišćanu...

"Igoru je bilo suđeno da postane nogometaš i vrhunski svjetski trener. To zaslužuje i po svom karakteru, čovjeka takvog karaktera nije baš lagano naći. On je izuzetno častan čovjek, izvrsno odolijeva svim menadžerskim fluktuacijama oko nogometa i on je najpošteniji i najpozvaniji da vodi ove naše mlade. Vjerujem da će on danas, sutra biti izbornik naše državne reprezentacije", izjavio je Velimir Zajec.

Poznata imena

Osim Zajec, na promociji knjige sudjelovali su i njegov suigrač iz 1982. godine Stjepan Deverić, te Karlovčanin Rajko Janjanin koji je s njime u Dinamu na terenu ostao kratak za naslov prvaka 1979. godine koji je tek kasnije priznat na sudu, ali nikad upisan u službenu evidenciju kluba.

Deverić se prisjetio kako je njegova generacija, predvođena njime i Markom Mlinarićem imala prema Zajecu poseban respekt i strahopoštovanje što je dovelo do klika s generacijom Zajeca, Kranjčara, Bogdana i konačnim naslovom prvaka Jugoslavije 1982. godine.

"Mislim da je ona posebna, ta 1982. godina, kao što je posebna u srcima naših navijača, jer toliko godina se nije osvajalo naslov, 24 godine. “Dinamo” je na jedan način s emocijama uzeo tu titulu, uz pomoć naših navijača, koji su tada u velikom broju dolazili na stadion. Pedeset tisuća navijača bilo je na skoro svakoj utakmici. Imali smo izuzetnu podršku naših navijača", napomenuo je Zajec koji je ovom prilikom čestitao i Dinamu na naslovu prvaka Hrvatske.

"Izuzetno je dobro da postoje četiri kluba, koja su se borila za naslov praktički do kraja. Tu su “Osijek”, “Rijeka”, “Hajduk” i naravno “Dinamo”. Ni ostali klubovi nisu bili loši, bila je konkurencija jaka. Međutim, “Dinamo” ima najdužu klupu, najveći broj izvanrednih igrača i zasluženo je osvojio tu titulu i još jednom im čestitam", istaknuo je Velimir Zajec i kazao da vjeruje u reprezentaciju Hrvatske i da bi iz Katara sa Svjetskog prvenstva mogle stizati lijepe vijesti.

O Hrvatskoj

"Hrvatska reprezentacija je sjajna, mi imamo čitav niz mladih i kvalitetnih igrača i ne samo mladih, imamo vođu u Modriću, koji je naš kapetan i vođe momčadi. Važno je imati takvog čovjeka. Vjerujem da će Hrvatska dobro proći, vjerujem i u ove mlade igrače, koji dolaze, netko će uvijek iskočiti. Ne bojim se rezultata", istaknuo je Zajec.

Biografija Velimira Zajeca izašla je prije dva mjeseca dana, a na promociji u Karlovcu autor Sanjin Španović rekao je kako je prva naklada od 1500 primjeraka potpuno prodana i kako je tiskana druga naklada.

"Zadovoljan sam, najljepši kompliment koji čujem ovih dana je kada mi netko kaže da je kupio knjigu nekome drugome za poklon, to je predivan osjećaj", kazao je Španović napominjući kako je priča o Zeki zapravo priča o Dinamu.

Knjiga se može kupiti u Bad Blue Boys Fan Shopu u Ilici 37, Rockmark knjižari (ispod NSK-a), Muzeju Dražena Petrovića ili naručiti na www.zajec5.com.