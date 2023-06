Nogometaši Dinama počeli su s pripremama za nadolazeću sezonu.

Momčad Igora Bišćana okupila se na prvom treningu u prilično krnjem sastavu, a najavio je sezonu za stranice plavog kluba: "Ako se već osvrćemo na završnicu Lige nacija, dobro je iskomentirati sve što smo vidjeli u Nizozemskoj od reprezentacije i igrača Dinama. Bilo je kvalitetno, lijepo i uspješno od nacionalne vrste. Drugo mjesto u takvoj konkurenciji je zaista uspjeh. Ne smijemo zaboraviti da smo igrali i prije u vrlo teškoj skupini", priča i nastavlja:

"Malo je nedostajalo da sve bude idealno, da se osvojila Liga nacija. No, sve je O.K, svi skupa možemo biti jako zadovoljni, pa i ponosni s ovime što su naši dečki pokazali. Posebno mi u Dinamu. Imali smo zavidan broj igrača na završnici, naši dečki su konkretnim doprinosom pomogli da se ostvari uspjeh. To nas u Dinamu čini jako sretnim, a to nije slučajno. Čestitke svima, posebno mojim igračima", kazao je u uvodu Bišćan.

Nakon reprezentacije se osvrnuo na Dinamo:

"Plan je da se s vremenom kompletiramo. Sada imamo na raspolaganju dvadesetak igrača. Sve će bitno drukčije izgledati na kraju priprema. Na ovom uvodnom treningu vidjelo se da su dečki motivirani, kao i uvijek. Sve je odrađeno dobro", priča i nastavlja:

"Imamo tu neke igrače koji su prije bili u našoj svlačionici, a kasnije na posudbama, one koje su završili sezonu i jednog novog igrača, Maxima Bernauera. Tako da je to u ovom trenutku malo šareni kadar. Ali u ovoj fazi je najbitnije da se dobro radi, da se nitko ne ozlijedi, te da onda kad se kompletiramo budemo u dobrom stanju."

Detaljno je komentirao francuskog stopera: “Što se Bernauera tiče, sigurno da ja kao trener i momčad uvijek s nestrpljenjem čekamo taj prvi trening i novog igrača, da se vidi o čemu se radi. Trebat će mu da se adaptira na rad, da prođe prvi umor i upoznavanje. Jezik je mala barijera, ali uz pomoć dečkiju koji su vrlo otvoreni će to kraće trajati. Moramo napraviti sve da iz njega izvučemo ono najbolje, vjerujem da će biti dobar.”

O dvostrukom dvoboju protiv Hajduka:

“Malo specifičan ulazak u sezonu, što u neku ruku nije loše. I te će utakmice će ući u fond, ne pripremnih utakmica, ali onih u kojima ćemo saznati malo više o stanju i formi prije onog najvažnijeg, europskih utakmica. Tada ćemo dobiti konkretniju sliku", priča i nastavlja:

"Sve ostalo bi bilo isto i da se ne radi o Hajduku, maksimalno ćemo se spremiti za početak sezone. Što se Lige prvaka tiče, među mogućim protivnicima ima onih koji su bolji, ali mi smo među najboljima i nitko iz te grupe ne bi htio dobiti nas. Koncentrirat ćemo se na nas, a kad saznamo suparnika, pripremit ćemo se i na njih”