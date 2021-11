U 11. kolu talijanske Serie A nogometaši Milana su u nedjelju prošli vrlo zahtjevno gostovanje kod Rome gdje su pobijedili 2-1.

Milan u stopu prati Napoli te taj vodeći dvojac na vrhu ima deset pobjeda u 11 utakmica i samo po jedan neodlučeni rezultat. Milan su do pobjede vodili strijelci Ibrahimović i Kessie, a posebno treba istaknuti sjajnog Šveđanina koji je topovski pogodio iz slobodnog udarca u 25. minuti. Za Ibrahimovića je to bio jubilarni pogodak u svakom smislu: ukupno 400. u svim prvenstvima u kojima je nastupao tijekom karijere, a ukupno 150. u Serie A.

Zlatan je svoj gol proslavio ispod južne tribine Romina stadiona gdje se okupljaju najžešći navijači i to odgovarajući na njihove uvrede. Romini navijači vikali su mu ranije "ti si cigan", a on je došao pod tribinu i pozivao ih neka samo nastave.

Svako malo neko iznenađenje

"Utakmica je bila sjajna, igrali smo našim stilom i s puno samopouzdanja. Roma je momčad koja još nije bila izgubila na svojem terenu, ali mi smo bili jako dobri i moramo nastaviti ovakvim tempom", rekao je Ibrahimović nakon utakmice za DAZN.

Potom se osvrnuo na svoj jubilarni gol.

"Svako malo ja izvučem neko iznenađenje. Uvijek morate pokušavati jer je neuspjeh dio uspjeha. Treba nastaviti pokušavati", rekao je Ibra pa se "u svom stilu" osvrnuo na činjenicu da je lopta nakon njegovog udarca putovala brzinom od 101 kilometar na sat:

"Ah, obično ide brže, najmanje 200 na sat. Mislim da usporavam zbog godina."

Vrijeđanje mu trebalo

Na kraju se osvrnuo i na vrijeđanje navijača Rome:

"To mi je trebalo, što me više vrijeđaju, to se osjećam više živ. Adrenalin mi donosi tako puno toga. Želimo pobijediti, pogotovo kada igramo tako važnu utakmicu i imamo igrača manje. Pokazali smo karakter."