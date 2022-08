U knjizi Adrenalin, drugoj biografskoj knjizi Zlatana Ibrahimovića, opisan je jedan poprilično bizaran događaj iz dana kada je legendarni Šveđanin balkanskog porijekla, igrao za Manchester United.

Zlatan je za Crvene vragove igrao od 2016. do 2018. godine, ali o slavnom klubu nema baš lijepe riječi, odnosno, nema visoko mišljenje o ljudima koji tim klubom upravljaju.

"Svi su misle da je United vrhunski klub, jedan od najbogatijih i najmoćnijih na svijetu. Izvana je to i meni tako izgledalo, ali kada sam došao tamo otkrio sam mali i zatvoreni mentalitet", tvrdi Ibrahimović i otkriva samo jedan od primjera gdje su mu "pali u očima".

'Možete li vjerovati da su to napravili'

"Bio sam u hotelu uoči jedne utakmice i ožednio sam. Poslužio sam se iz minibara voćnim sokom. Nakon utakmice smo otišli kući, a zatim mi stiže obavijest da sam trošio novac. Inače ne obraćam pažnju na to, ali tada sam bio znatiželjan i išao pogledati i shvatio da su mi skinuli jednu funtu od mjesečne plaće. Tražio sam objašnjenje od tim menadžera, a on mi je rekao da je to zbog soka koji sam popio. Nisam mogao vjerovati. Bio sam tamo zbog Manchestera, to mi je bilo radno mjesto i nisam ja tražio da budemo smješteni u hotelu. Možete li vjerovati da su mi skinuli funtu s računa? To se u Italiji nikad ne bi dogodilo. Takve male stvari čine razliku kojom se zarađuje poštovanje", izjadao se Ibrahimović.

Otkrio je isto tako i još jedan detalj. "Svaki dan po dolasku na trening tražili su me propusnicu. Spustio bih staklo na ulazu i rekao momku na ulazu: Prijatelju, ovdje dolazim mjesecima, najbolji sam nogometaš na svijetu i ako me još ne prepoznaješ, onda mijenjaj posao", opisuje tako Zlatan svoje iskustvo.