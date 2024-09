Haalandov potez razljutio legendu Arsenala: 'On je kukavica'

U nedjelju je Arsenal gostovao kod aktualnih prvaka Manchester Cityja. Londonski klub vodio je cijeli susret i činilo se kako će s igračem manje uzeti sva tri boda, ali momčad Joška Gvardiola izjednačila je u posljednjim sekundama golom Johna Stonesa. Ipak neki igrači su se toliko zanijeli u slavlju da su razljutili neke legendarne nogometaše.

Naime, kad je Stones zabio pogodak, Erling Haaland uzeo je loptu i sleđa bacio u glavu Gabriela. Branič Arsenala razočaran primijenim pogotkom u tome je trenutku prekrio lice dresom pa nije mogao vidjeti tko ga je pogodio loptom.

Legenda Arsenala Ian Wright komentirala je potez Norvežanina. Bivši engleski napadač dotakao se kontroverznog crvenog kartona Leonarda Trossarda, no ponašanje Haalanda ga je posebno izbacilo iz takta

"Kad je Trossard bio isključen naravno da sam u tome trenutku bio frustriran. Bilo je 2-1 i mislio sam ih da ih imamo. I onda smo zaradili isključenje za, budimo iskreni, potpunu glupost koja se danas dosuđuje.

"Nije trebao biti isključen za to, ali ono što me stvarno razljutilo je Haalandov kukavički potez. Bacio je loptu Gabrielu u glavu kad on ne gleda, kad je Gabi okrenut leđima. Pravi kukavički potez. Gabi bi pogledao u oči", rekao je legendarni napadač Arsenala.

