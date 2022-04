U jednom od najvećih gradskih derbija na svijetu Celtic je kao gost pobijedio Rangers sa 2-1 načinivši veliki korak prema osvajanju naslova prvaka.

Rangers poveo u 3.

Bio je to sjajan današnji "Old Firm" u kojem je Rangers poveo već u trećoj minuti, no Celtic je do kraja poluvremena okrenuo rezultat, a potom u nastavku obranio vodstvo za važnu pobjedu, možda i ključnu u borbi za naslov prvaka.

Celtic sada ima šest bodova više od najvećeg suparnika, a do kraja sezone još je šest kola pri čemu još jedan "Old Firm".

Inače, Old Firm je dao onu svoju vatrenost i pokazao ružnu stranu. Uvijek je, naime, napeto kad igraju ova dva škotska velikana, jer se radi o dva velika rivala čiji su navijači smrtni neprijatelji u Glasgowu...

Početak drugog dijela bio odgođen

Početak drugog poluvremena današnjeg Old Firma bio je, tako, odgođen, jer je na teren bačena staklena boca (neki javljaju čaša), a tijekom utakmice na teren su bačene i petarde. No, bez obzira što je doletjelo na travnjak, stakla je bilo i ono se moralo očistiti. Daily Mail javlja kako su navijači Rangersa bombardirali Celticov kazneni prostor i sa staklom.

Šef Celtica Ange Postecoglou potvrdio je nakon susreta da je jednog od njegovih djelatnika - suradnika u stručnom stožeru pogodio predmet u glavu na putu prema Ibroxu prije utakmice, zbog čega je član osoblja morao biti liječen, odnosno podvrgnut medicinskom tretmanu...

'Da, bio je na ulazu. Mislim da je dobro, rekao je šef Celtica.

"Ima nekoliko šavova. To je razočaravajuće jer je ovo igra koja se širi po cijelom svijetu i stoji sama za sebe. Imali ste dvije ekipe na prvom i drugom mjestu i ne treba vam par idiota koji to kvare."

'Razočaravajuće je to što se dogodilo'

Postecoglou se također osvrnuo na to da je vidio kako se okršaj Old Firma odgađa zbog stakla na terenu.

"To je razočaravajuće. Mislio sam da je to bio pravi derbi, atmosfera je bila nevjerojatna, obje ekipe su bile za to, obje ekipe su išle na to. ne trebate. Ne znam što ljudi pokušavaju postići time. Mislio sam da je bio fantastičan spektakl. Sjediti ovdje sada kao trener koji pobjeđuje i to na neki način kvari moj pogled na to, ali mislio sam da će se svi koji to gledaju složiti da je to bila dobra nogometna utakmica i moglo se reći da je na kraju bilo nešto značajno. Kao što sam rekao, njihova publika je bila za to, naših 700 je bilo za to i nisu mogli prestati pjevati. To je ono što želiš."

OVDJE možete pogledati najzanimljivije trenutke današnjeg Old Firma u Glasgowu, a OVDJE sporni trenutak s bačenom bocom.