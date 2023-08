Nakon Nikole Jurčevića i Roberta Špehara, sinoć nam se javio i omiljeni bivši nogometaš Hrvoje Štrok, kako bi nam prokomentirao uspješan start hrvatskih klubova u Europi. Dinamo, Osijek i Rijeka glatko su prošli u sljedeću fazu svojih natjecanja.

"Ne može biti bolje na startu euro ljeta. I Dinamo i Osijek i Rijeka su dali do znanja jednu bitnu stvar, a to je da su itekako ozbiljno shvatili i odlučili nešto napraviti ovog ljeta u Europi, ako ne i više od toga. Pružili su najviše od sebe kako bi pokazali svima da će se boriti do kraja. E vidite, na to trebamo biti ponosni i u tome trebamo uživati", govori nam Hrvoje Štrok i dodaje:

"Rijeka je odigrala rekordno. Baš sad gledam statistiku, imali su 32 udarca, 28 u okvir. Jednosmjerna utakmica. Glupo je pričati o tome kako Sergej Jakirović radi posao na klupi Rijeke. Nakon onog što je napravio prošle polusezone i sad ovog, mogu samo reći kako je on pravi trener za HNK Rijeka. To pokazuje".

Bivši nogometaš Dinama (od 2003. do 2005., 47 nastupa uz 4 gola) i Rijeke (igrao od 2006. do 2011. u 123 susreta uz 15 golova), kojeg su svi voljeli zbog karaktera i stila igre, i dan danas ga ljudi vole, za kraj je kazao:

"Mislim da je došlo vrijeme za dva hrvatska kluba u skupinama Konferencijske lige, uz naravno već standardni europski Dinamo. Nema više lakih suparnika, ali i Rijeka i Osijek imaju velike šanse za upravo taj plasman, da uživaju igrati Europu i na jesen. Vidjet ćemo za dvomeč Hajduk - PAOK, u kojem sušanse 50-50. Isto vrijedi i za Dinamo protiv AEK-a u Ligi prvaka. To će biti otvoreni dvoboji", zaključio je Hrvoje Štrok.

Nogometaši Rijeke prolaz u završno kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu tražit će protiv momčadi B36 Torshavn s Farskih Otoka koja je u 2. kolu izbacila velški Haverordwest odigravši 1-1 u produžetku uzvratnog dvoboja.

Osijek će, pak, plasman u završno kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu tražiti protiv turskog Adana Demirspora koji je u uzvratu pred svojim navijačima svladao rumunjski Cluj s 2-1 te s ukupnih 3-2 izborio plasman u 3. kolo.