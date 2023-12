Podcast Inkubator u goste je doveo hrvatskog vratara Mateja Delača. Nekadašnji vratar Inter Zaprešića ispričao je nogometne anegdote u vrijeme kada je bio u Chelseaju.

Iako za 'Bluese' nikad nije zaigrao, vrijeme u Londonu ostalo mu je u dobrom sjećanju. Zbog prijatelja koje je tamo stekao i koji su mu pomogli kada je to najviše trebao.

"Kao što sam već rekao za Čecha, tako je bio i Bane Ivanović. Uzor i kao otac i kao profesionalac, Baš su me prihvatili, predivni momci. Bane je težak tip, ne otvara se prema previše ljudi, a kad se otvori jako je dobar. A s Matićem sam bio na posudbi u Vitesseu, jako puno mi je pomogao. Zahvalan sam mu na tome, ali Bane… Za mene je nevjerojatno da se tako netko ponaša prema nekom čovjeku jer sam za njega ja bio klinac”, rekao je Delač, vratar danskog Horsensa.

Ispričao je i tko je bio tu za njega kada je zadobio težu ozljedu križnih ligamenata.

"Kad sam potrgao križne ligamente bio sam u Sarajevu na posudbi, vraćam se u London i idem na operaciju. Obavim operaciju i tri tjedna sam na štakama i treba mi netko pomoći. Današnja supruga, tada djevojka, nije mogla doći i pitam se tko će me voziti, kako ću, šta ću? I kaže tim menadžer ideš kod mene u stan i moja djevojka i ja ćemo ti pomagati. A tada se umiješao Bane i kaže: “Ne, ide kod mene!’ A on ima četvero djece. A kaže da imaju sobu i da ću kod njega spavati, da će mi njegova žena pomoći. Pa je li mora to reći? Imao je svoje utakmice, to je bilo negdje usred sezone. A čovjek mi je donosio jelo, stavljali su mi led nakon operacije, donijeli su mi stol za masažu. Ono, fenomenalno”, otkrio je Delač.

A anegdota s legendarnim trenerom Joseom Mourinhom posebno je zanimljiva. U Londonu je Delač vrijeme provodio sa susjedima s Balkana. Družio se sa srpskim nogometašima Branislavom Ivanovićem i Nemanjom Matićem te bosanskohercegovačkim nogometašem Asmirom Begovićem, a to se posebno dojmilo portugalskom treneru.

"Sjedimo mi tako u kantini i jedemo, Bosanac, Hrvat i njih dvojica iz Srbije. Tada ulazi Mourinho i onako u čudu je: ‘Hrvat, Srbin i Bosanac se smiju i pričaju. I uslika nas i ode. Ubrzo se vrati i svima dijeli slike i kaže: ‘Dijelite ovo u svojim zemljama, da se vidi da možete biti dobri.’. On baš sve zna i prati”, dočarao je Delač.

