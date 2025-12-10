Hrvatski trener koji je šokirao Belgiju debitira protiv najjačeg mogućeg protivnika

Belgijski nogometni Club Brugge doveo je hrvatskog trenera Ivana Leku (43) jer vjeruje da njegova "borbenost i energija" mogu prekinuti seriju negativnih rezultata, rekao je u utorak klupski direktor Devy Rigaux.

Leko je dan ranije neočekivano napustio klupu Genta, sedmoplasirane momčadi belgijskog prvenstva, te preuzeo vođenje trećeplasiranog Club Bruggea.

"Vjerujem da je ovo bilo iznenađenje, ali već neko vrijeme smo osjećali da je ponestalo energije", izjavio je na konferenciji za medije Rigaux.

Rekao je da je to priznao i smijenjeni trener Nicky Hayen (45) nakon subotnjeg poraza od drugoplasiranog Saint Truidena s 2-3.

"Vidjeli smo nedostatak vatre u momčadi i nedosljednost u prvenstvenim rezultatima. Tada smo kao klub preuzeli odgovornost za ovaj izbor, jer dugujemo sebi kao vrhunskom klubu proaktivno djelovanje i inzistiranje na dobrim rezultatima", rekao je direktor.

Club Brugge je u posljednje četiri prvenstvene utakmice upisao tri poraza i jedan neriješeni rezultat. No, odluka da dovede Leku izazvala je nevjericu kod samog Genta. Taj klub koji je doveo Leku ljetos iz Standard Liega priopćio je da nije znao da hrvatski trener odlazi te da je o transferu saznao iz priopćenja Club Bruggea.

"Duboko smo iznenađeni ovakvim razvojem događaja", priopćio je Gent. Dodao je da će naknadno objaviti više informacija.

Leko je u nedjelju s Gentom odigrao 1-1 kod prvaka i vodeće momčadi Union Saint-Gilloisea u Bruxellesu, nakon čega se žestoko obrušio na suce. Nakon utakmice je rekao Hini da neće davati izjave hrvatskim medijima.

"Dovođenje Ivana Leke je naš itekako svjestan izbor. On je oličenje borbenosti, energije i vatrenosti. Bio je vrlo uspješan kao igrač i trener u Club Bruggeu i ima stopostotni DNK Club Bruggea", izjavio je Rigaux.

Leko je igrao za Club Brugge od 2005. do 2009., a bio mu je trener od 2017. do 2019. godine.

"Ovo je zajednička odgovornost, to je uvijek slučaj kada morate otpustiti trenera", rekao je direktor Club Bruggea.

"Na ljudskoj razini bilo je vrlo teško donijeti tu odluku nakon Nickyjevog fantastičnog ranijeg uspjeha", dodao je.

Hayen je vodio Club Brugge u 102 utakmice od ožujka 2024.

Ivan Leko će premijeru u novom mandatu na klupi Club Bruggea imati već u srijedu, kad će belgijska momčad u 6. kolu Lige prvaka ugostiti londonski Arsenal, vodeću momčad elitnog europskog klupskog natjecanja i engleske Premier lige.

