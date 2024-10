Hrvatski nogometaš upozorio Poljake: 'Morate ga se paziti, on može napraviti razliku'

Vatreni u utorak od 20.45 igraju protiv Poljske u sklopu 4. kola Lige nacija. Kako bi si olakšali put za prolazak dalje moraju ciljati na pobjedu. U najavi tog susreta poljski su novinari razgovarali sa Zoranom Arsenićem.

Naime, Arsenić je hrvatski nogometaš koji je najveći trag ostavio u Osijeku, gradu u kojem je i rođen, međutim već godinama igra u Ekstraklasi, najvišem rangu poljske lige. Nosio je dres Wisle Krakow i Jagiellonije, a sada je kapetan Rakówa.

U razgovoru za Sport Express tvrdi da računa na pobjedu Hrvatske u Varšavi.

"Računam na našu pobjedu i sličan rezultat otprije mjesec dana. Tada smo imali utakmicu pod kontrolom, ništa niste mogli, iako je nakon udarca Roberta Lewandowskog moglo biti opasno. Mislim da Hrvatska ima više kvalitete i da će to ponovno pokazati. Nadam se da ćemo se boriti s Portugalom za prvo mjesto u skupini, zato je važno pobijediti Poljsku", započeo je Arsenić.

'Svi žele biti kao Luka'

Kad god se priča u hrvatskoj reprezentaciji priča se i o Luki Modriću neizostavnom igraču Hrvatske. Upravo je Modrić junak iz prvog ogleda koji se igrao na Osijeku kada je iz slobodnog udarca prekrasno pogodio i odveo momčad u vodstvo pa na koncu i do tri boda.

"Luka je pogodio sjajno i dalje je užitak gledati njegove utakmice. Zato bih volio da igra što duže, on je naše blago, nacionalno bogatstvo. Otići će kad osjeti da je vrijeme da kaže kraj, za ono što je postigao u nogometu i hrvatskoj reprezentaciji ima status legende. On je uzor mladim igračima. Svi žele biti kao Luka, svi mu se dive. On je broj jedan", rekao je hrvatski nogometaš.

'Njega se morate paziti'

Riječi hvale nije imao samo za Modrića. Poljake je upozorio i na 'novitet' u hrvatskoj reprezentaciji. Riječ je naravno o Igoru Matanoviću koji je u trećoj utakmici u nacionalnom dresu, odnosno onoj protiv Škotske, postigao svoj prvijenac.

"Mlad je, ima veliki potencijal i snažan udarac. Može puno toga postići, vidjeli ste u Osijeku što sve može, koliko je opasan u šesnaestercu. Imao je dosta prilika, a po profilu je sličan Mandžukiću. Morate ga se paziti, on može napraviti razliku", zaključio je.

POLEDAJTE VIDEO: Hrvatska u Varšavi može sve riješiti, Dalić najavio promjene