NA KORAK DO EURA / Hrvatska U-21 istim rezultatom kao i A reprezentacija srušila Dansku, Dalić i Kustić gledali našu sjajnu nogometnu budućnost na djelu

Hrvatski nogometaši do 21 godine pobijedili su danas poslijepodne u Puli vršnjake iz Danske 2-1 (2-0) u prvom dvoboju dodatnih kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo. U prvom poluvremenu Hrvatska U21 je stekla dva gola prednosti nakon što su pogađali Gabriel Vidović u 9. i Dion Drena Beljo u 37. minuti. Nadu mladim Dancima uoči uzvrata na domaćem terenu vratio je Casper Tengstedt golom u 58. minuti. Utakmica je počela idealno za mlade hrvatske nogometaše koji su poveli u devetoj minuti. Akciju je započeo i pogotkom zaključio Gabriel Vidović. Dobro ga je pronašao Čolina, a okružen brojnim suparničkim igračima Vidović je pronašao put do suprotnog kuta za 1-0 Hrvatske U21. U većem dijelu ostatka prvog poluvremena Danska U21 je bila dominantnija momčad koja je imala posjed i pokušavala izbrisati taj rezultatski minus, ali gosti i nisu mogli stvoriti pravu šansu. Čak štoviše, u 37. minuti je sijevnuo brzi kontranapad Hrvatske U21. Šego je napravio veliki dio posla, ubacio u šesnaesterac, a glavom je Dion Drena Beljo zakucao za 2-0 vodstvo. Vrlo brzo nakon toga novu šansu je imala Danska U21, ali Daramy nije pogodio te se na odmor otišlo s velikih 2-0 za mlade hrvatske igrače. U drugom poluvremenu Danska U21 je stisnula još jače Bišćanove izabranike te se igra, skoro cijelo vrijeme, odvijala na hrvatskoj polovici. Prvo je zaprijetio Matthew O'Riley, inače najopasniji danski igrač, a u 58. minuti gosti su smanjili. Danski pritisak je nagrađen pogotkom Caspera Tengstedta za 1-2. Izbornik Igor Bišćan tada je odlučio napraviti tri zamjene i tako prodrmati vidno umornu momčad. Ušli su Šimić, Hodža i Biuk, a pogotovo je ovaj potonji podigao energiju u hrvatskom sastavu. Uslijedile su i prve dvije šanse Hrvatske U21 u nastavku susreta, no prvo Sučić nije najbolje izveo slobodni udarac, dok je potom Roko Šimić petljao u dobroj situaciji u kojoj se našao. U samom finišu utakmice ponovno je Danska U21 postala odlučnija u igri, zaprijetila je dva puta, ali se rezultat nije mijenjao te će mladi hrvatski nogometaši na uzvrat u Dansku s golom prednosti. Uzvratna se utakmica u Vejleu, također u 18 sati, igra idućeg utorka. Dodatne kvalifikacije za Europsko prvenstvo U21 (prva utakmica): Hrvatska U21 - Danska U21 2-1 (Vidović 9, Beljo 37 / Tengstedt 58) Slovačka U21 - Ukrajina U21 3-2 Island U21 - Češka U21 1-2 Irska U21 - Izrael U21 (20 sati)